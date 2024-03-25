中年好聲音2︱黃劍文陪張芸京走過迷失　安雅希仲想再減

《中年好聲音2》大熱參賽者黃劍文及安雅希最終落敗，尤其前者僅差兩分得「梗頸四」，受訪時黃劍文卻坦言：「其實都好開心，因為我把聲病足成個月，期間大家都畀好多藥我去試，好感恩呢度好有愛。（有冇打開聲針？）已經試過，亦試過針灸，好多食物都戒晒，但都仲係咁，已經盡咗自己最大嘅努力。」

而表演到第二回合，黃劍文已獲家人認同：「佢哋話我已經係Number one，成個比賽最開心係屋企人能夠嚟睇我嘅表演。（頭先張芸京話同你度過低谷，究竟係咩事？）佢試過有一段時間迷失及唔開心，我特登飛去台灣陪佢，陪佢傾偈傾通宵，今次佢又特登飛來香港撐我，好感動。」

至於安雅希因為減肥而戒飯，被評判指「唱歌唔夠氣」，她回應：「今日嘅表現我好滿意，評判都話我把聲番嚟喇，其實去到7強已經係Team work，邊個攞獎都會喺後台喊，好似屋企人攞獎咁感動，同埋我哋互相照顧同提點，所以對於我嚟講名次只係數字，最緊要喺呢條路行得遠。（咁你係咪唔再減肥喇？）我都仲想再減，但可以慢慢嚟。」

談到未來演藝工作，黃劍文坦言希望拍戲：「我都曾經拍過微電影，演戲可以令自己容易感情投入，有機會向呢方面發展都期待嘅。」安雅希則表示最想觀眾認同她的聲音，打趣表示：「做到歌手先啦，都唔好講做歌星咁遠喇。」