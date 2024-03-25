無懼潮濕天氣　打造蓬鬆自然「鐵」劉海

隨着步入春夏，香港天氣開始潮濕悶熱，不少女生悉心打理好的髮型，出門後不用幾秒就已經完全扁塌下來了，甚至有女生會出現「Barcode劉海」的尷尬情況，很容易就被人誤解為沒有洗頭就出門。如果想改變這個問題，就不妨試試以下保持劉海乾淨清爽的小技巧吧。

1.吹頭技巧

洗完頭髮後劉海容易亂翹、自動分界，這時候就需要用風筒的熱力整理頭髮。吹頭前要先把髮流整理好，在輪流往左、右、前、後方向吹，同時用手撥動髮根，讓劉海維持在中間。另外也可以利用細小的圓筒梳，放在劉海根底部，讓髮根蓬鬆起來，再用圓筒梳從髮根拉到髮尾，同時不斷轉動圓筒梳，到髮尾的時候捲起頭髮，最後等3秒才鬆開，這樣就能拉出劉海的弧度了。

2.造型產品調整弧度

首先利用熱度較高的直髮夾夾捲劉海，可以維持其捲度，也能避免頭髮因為接觸到額頭的油脂，而導致扁塌的問題。方法非常簡單，首先把劉海夾彎，並在尾端稍微停留一下，再把劉海分為三等分，將每一束頭髮的三分之一處輕力夾出弧度，然後左邊劉海可往左邊夾，右邊的則同樣往右夾。按照以上方法整理劉海，就能夾出層次分明又顯臉小的造型。

3.小量多次噴上定型產品

不少女生以為夾完頭髮便可以立即出門，但其實還有一個最重要步驟，就是噴上定型噴霧，而且要配合小技巧。大家在定型劉海的時候，可以用手指攏然後打橫承托在劉海的邊緣，然後以小量多次的方式噴上定型產品，不過記得不要距離頭髮太近，遠遠地噴就可以了。最後也可以噴一點定型產品在細扁梳上，再梳一次全部劉海，加強固定效果。