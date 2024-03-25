Marf大方認戀Locker　Day愛工作唔愛Nathan

人氣女團COLLAR一連3場《COLLARCRUSH LIVE 2024》演唱會昨晚（24日）假九展Star Hall舉行尾場，藝人謝安琪以及女兒、《全民造星lV》評審李嘉欣和老公、男團MIRROR 成員李駿傑（Jeremy）、江𤒹生（AK)和楊樂文（Lokman）等人均有現身台下棒場。

7位成員準時開騷，並跳唱演唱會主題曲《Back in the Game》、《Atypical》及《Call my name!》3首快歌揭開序幕，頓時High爆全場，之後眾女翻唱其他歌手歌曲，而於頭場演繹方皓玟歌曲時表現失準的Marf，今次則回復水平，不過不失。

臨近演唱會尾聲COLLAR七位成員發表感言，Candy（王家晴）立刻爆喊，多謝屋企人和Fans的到來：「我由參加《造星》開始，就已經希望嫲嫲來睇我演唱會，等咗呢個機會好耐，依家終於做到，仲有公公婆婆，多謝你哋平時咁早瞓，但今日都願意嚟睇。」李芯駖則自爆媽媽初時並不知道自己入行，直到看到她的片出街，又謂見到台下的李嘉欣，令她回憶起《造星IV》決賽，表示COLLAR出道兩年，大家團隊之間沒有任何是非，從來不會爭C位非常團結。最後到Gao（沈貞巧）也忍不住喊，哽咽說：「我覺得呢個演唱會都幾意想不到，我知道好多人由第一日已經好支持我哋，唔知點樣多謝大家。」又透露隊員王家晴（Candy）和芯駖在訓練時受傷，但都堅持到現在。演唱會以COLLAR唱新團歌《Chosen Family》作結，Marf在唱歌中途亦一到感動落淚。

受訪時，Gao再提到演唱會前受到很多工作人員的照顧時，又忍不住落淚，她表示會為這次演唱會打80分，因為始終是第一場總會有些甩漏，提到第一場Marf（邱彥筒）被指在獨唱《假使世界原來不像你預期》時走音，她解釋是因為當天生病，狀態不佳。問到有沒有邀請前隊員So Ching（蘇芷晴）來看演唱會？COLLAR指有邀請，可惜對方排滿工作，未能抽空前來觀看：「不過我哋有畀直播Link佢，佢應該會喺網上睇。」講到受傷，她們稱每一個在排練的時候都有受傷，尤其芯駖的傷勢最嚴重，她說：「有一次我哋練習，踢起隻腳，可能太興奮，太耐冇跳過呢隻歌，就成條腰癱咗，返屋企完全瞓唔到，亦都搵咗好多醫生。」

提到Day（許軼）和Nathan（魏念恩）最近傳出緋聞，Day指事前害怕別人會將注意力放在緋聞身上，而非演唱會，又謂現在二人的關係正如之前經理人所說，是有認識但並沒有繼續發展：「有認真了解過，但依家仲單身，我哋係朋友。（對方疑自殺入醫院？）都有關心佢，見到朋友發生呢啲事都擔心，大家有共同朋友。」芯駖及Marf亦幫口指非常擔心Nathan。問到Day和Nathan有甚麼不合適時，她說：「冇咩原因，因為我熱愛工作。」Day又提到和Nathan是在《造星》節目認識的，當時和隊友一起看他的表演，而Winka則急急否認是她介紹二人認識：「我同Nathan拍完MV之後都冇再見過。」

至於談到Marf和林家熙（Locker）的緋聞，她坦言承認戀情，稱已經有一段時間，不過自己一向低調，她亦不願透露對方有沒有來看演唱會及二人是否同居，稱是私人事不想特別透露，又表示男友人非常留意COLLAR，他亦有一一點評每位成員。問到早前生病男朋友有沒有照顧？她說：「幾乎冇乜點見佢，我連隻貓都冇點見過。」

另外，Candy早前因社交平台漲粉速度太快，被質疑買粉，她笑言：「有錢都攞嚟交學費，邊有錢買粉絲，要買都唔會買咁少。」又透露今天早上要考試。