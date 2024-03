Marf大方認戀Locker　Day愛工作唔愛Nathan

人氣女團COLLAR一連3場《COLLARCRUSH LIVE 2024》演唱會昨晚(24日)假九展Star Hall舉行尾場,藝人謝安琪以及女兒、《全民造星lV》評審李嘉欣和老公、男團MIRROR 成員李駿傑(Jeremy)、江𤒹生(AK)和楊樂文(Lokman)等人均有現身台下棒場。

7位成員準時開騷,並跳唱演唱會主題曲《Back in the Game》、《Atypical》及《Call my name!》3首快歌揭開序幕,頓時High爆全場,之後眾女翻唱其他歌手歌曲,而於頭場演繹方皓玟歌曲時表現失準的Marf,今次則回復水平,不過不失。

臨近演唱會尾聲COLLAR七位成員發表感言,Candy(王家晴)立刻爆喊,多謝屋企人和Fans的到來:「我由參加《造星》開始,就已經希望嫲嫲來睇我演唱會,等咗呢個機會好耐,依家終於做到,仲有公公婆婆,多謝你哋平時咁早瞓,但今日都願意嚟睇。」李芯駖則自爆媽媽初時並不知道自己入行,直到看到她的片出街,又謂見到台下的李嘉欣,令她回憶起《造星IV》決賽,表示COLLAR出道兩年,大家團隊之間沒有任何是非,從來不會爭C位非常團結。最後到Gao(沈貞巧)也忍不住喊,哽咽說:「我覺得呢個演唱會都幾意想不到,我知道好多人由第一日已經好支持我哋,唔知點樣多謝大家。」又透露隊員王家晴(Candy)和芯駖在訓練時受傷,但都堅持到現在。演唱會以COLLAR唱新團歌《Chosen Family》作結,Marf在唱歌中途亦一到感動落淚。

受訪時,Gao再提到演唱會前受到很多工作人員的照顧時,又忍不住落淚,她表示會為這次演唱會打80分,因為始終是第一場總會有些甩漏,提到第一場Marf(邱彥筒)被指在獨唱《假使世界原來不像你預期》時走音,她解釋是因為當天生病,狀態不佳。問到有沒有邀請前隊員So Ching(蘇芷晴)來看演唱會?COLLAR指有邀請,可惜對方排滿工作,未能抽空前來觀看:「不過我哋有畀直播Link佢,佢應該會喺網上睇。」講到受傷,她們稱每一個在排練的時候都有受傷,尤其芯駖的傷勢最嚴重,她說:「有一次我哋練習,踢起隻腳,可能太興奮,太耐冇跳過呢隻歌,就成條腰癱咗,返屋企完全瞓唔到,亦都搵咗好多醫生。」

提到Day(許軼)和Nathan(魏念恩)最近傳出緋聞,Day指事前害怕別人會將注意力放在緋聞身上,而非演唱會,又謂現在二人的關係正如之前經理人所說,是有認識但並沒有繼續發展:「有認真了解過,但依家仲單身,我哋係朋友。(對方疑自殺入醫院?)都有關心佢,見到朋友發生呢啲事都擔心,大家有共同朋友。」芯駖及Marf亦幫口指非常擔心Nathan。問到Day和Nathan有甚麼不合適時,她說:「冇咩原因,因為我熱愛工作。」Day又提到和Nathan是在《造星》節目認識的,當時和隊友一起看他的表演,而Winka則急急否認是她介紹二人認識:「我同Nathan拍完MV之後都冇再見過。」

至於談到Marf和林家熙(Locker)的緋聞,她坦言承認戀情,稱已經有一段時間,不過自己一向低調,她亦不願透露對方有沒有來看演唱會及二人是否同居,稱是私人事不想特別透露,又表示男友人非常留意COLLAR,他亦有一一點評每位成員。問到早前生病男朋友有沒有照顧?她說:「幾乎冇乜點見佢,我連隻貓都冇點見過。」

另外,Candy早前因社交平台漲粉速度太快,被質疑買粉,她笑言:「有錢都攞嚟交學費,邊有錢買粉絲,要買都唔會買咁少。」又透露今天早上要考試。