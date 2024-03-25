AL方皓玟合唱掀高潮　陳柏宇負傷上陣撐拐杖

著名音樂監製陳浩然（Edward Chan）一連兩場作品展昨晚（24日）舉行尾場，繼頭場有MIRROR人氣王姜濤與呂爵安演出後，另一人氣王Anson Lo（盧瀚霆）則聯同王菀之、Dear Jane、方皓玟、林奕匡、黃妍、周柏豪、林一峰及陳柏宇等現身尾場一起演出，Anson Lo甫出場即引來場內一眾神徒（粉絲暱稱）歡呼。

一眾歌手輪流上台演出，當中以Anson Lo與方皓玟合唱《My Life》時最為哄動，二人演出時除了手拖手、假裝面貼面外，Anson Lo更從後攬緊女方大跳辣身舞，旋即引起全場觀眾爆出尖叫！隨後他又跳唱《Megahit》大騷舞技，及後在演繹《神隊友》時又不忘向粉絲派心，冧爆一眾神徒。最後他跟Edward來個擁抱，並相約對方BBQ。

至於在頭場不慎仆倒弄傷腳的陳柏宇（Jason）是晚亦有負傷上陣，撐着拐杖的他，慢慢步上台演繹一曲《懷舊是一種品味》。事後Jason的公司表示經醫生診斷後，建議他先休息數天，不過Jason希望能繼續支持Edward，故下午綵排後便決定先出場獻唱一曲，之後才回家休息。來到音樂會尾聲，當方皓玟演繹完《想不起來》後，今次作品展便完滿結束。