坐飛機容易落枕　長假前夕急治頸痛

有位辦公室上班族太太，在快將來臨的復活及清明節，向公司請了三天假期自制長假歐遊；她經常埋首電腦，頸肩痛持續多時，由於過往搭長途機也有落枕情況（瞓厲頸），擔心頸痛惡化影響旅遊心情，於是求助脊醫，發現早已出現頸關節功能性問題。

身體平躺最能令頸椎和腰椎關節卸下站立一整天後，所承受的地心吸力壓力，骨骼之間的軟骨（椎間盤）受壓得以紓緩。而坐飛機睡着，卻是極不理想的睡眠姿勢，身體在完全放鬆的狀態下困在座位睡覺，頭會不期然垂下，若飛機遇氣流，更會使頭部左右搖晃，加重頸椎壓力。

脊醫王俊華指出，頭部重量約十二磅，若頭部過度向前傾，頸椎所承受重量是以倍數計增加，拉扯肩頸一帶肌肉，容易出現落枕之餘，長時間的沉重壓力更可導致頸關節功能性問題。建議不論乘坐長途機或短途機，預計自己會睡着的人士，宜帶備U形頸枕上機，有助固定頸部位置，減少頸部肌肉壓力，令坐着的睡姿較為舒適，保護頸椎健康。

個案中的四十歲太太，工作對電腦長期頭向前傾，頸肩一直承受沉重壓力，致頸椎弧度變直，第五、六節出現關節功能性問題，引發頸痛之外，亦不時有頭痛、暈眩和手麻痹。治療上，以超聲波增加血液循環，為頸肩肌肉消炎止痛，並配合脊骨神經科的手法矯正。

脊醫王俊華提醒，落枕是頸椎肌肉急性抽筋，使關節囊受壓迫活動幅度受阻，基本上，落枕的頸痛不用需要特別處理，過數天便能自癒，但假如頸痛持續多時不退，應求醫了解，會否如這位女患者般，是其他頸椎問題所致。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家