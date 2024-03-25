復活節長假　有Staycation又有野餐

復活節長假，一眾長要為家中「大帝」諗節目，唔想他們留在屋企搗亂，可以選擇酒店的主題住宿，盡情吃喝玩樂不用煩，又或者揀選戶外活動，有得食有得玩，大人玩得開心，小朋友可放電，最好不過。

室內露營

帶小朋友去露營，單是必需的物資已令人大吃不消。西九龍一間五星級酒店推出兒童復活節繽紛探索行，房間會提供原野探奇及露營帳篷裝備，於現時至4月7日，酒店吉祥物Leo The Lion會在和客人進行復活節特別版線上尋寶遊戲，一家大小齊齊玩。若想出戶外放風野餐，酒店設計了適合4人享用的復活節烤雞及烤羊腿套餐，內有忌廉周打魚湯、慢煮烤羊腿配黑松露牛油燒春雞，分量十足，客人亦可預訂主題蛋糕和甜點享用。酒店內亦有全新新加主題自助餐，以及意大利餐廳提供的復活節春季菜單，任君選擇。

各式主題

想在假期盡情放鬆，最緊要揀啱主題。酒店集團旗下的有不同的主題主宿選擇，機場酒店會有繽紛復活節住宿計劃，客人入住高級客房，可免費參加3月29日至4月1的復活蛋填色樂和薄餅烹飪班，品嘗自助餐或限定晚餐。銅鑼灣酒店會有香港探古‧懷舊電車遊住宿計劃，客人會有Q版電車全景遊電車模型、2日電車成人票2張。尖東酒店的復活蛋住宿假期住宿計劃，小朋友會有專屬的主題禮物。另外，九龍城酒店有樂繽FUN復活節住計劃、沙田酒店則有復活節家庭饗悅之旅住宿計劃等。於現時至3月28日，客人可用7折優惠選購酒店晚電子餐飲禮券，於住宿時使用，就食得更開心。

趣味滿分

和小朋友去玩，最緊要投其所好，黃竹坑酒店推出復活節趣味滿分住宿計劃，客人會有2晚客房住宿及每日自助早餐，酒店會為2位成人及1位12歲以下小童提供免費主題公園門票，玩機動遊戲和親親小動物都無問題，入住期間小童可免費參加一項兒童活動，包括廚藝小課堂、親子瑜伽、兒童手足美甲或DIY音樂盒等，最後餐廳享用趣味滿分自助晚餐，夠晒滿足。

沙灘尋蛋

復活節雞蛋總是焦點主角，飲食集團餐廳有不同的餐點選擇，最引人注目是大嶼山西餐廳3月29日推出復活節半自助餐，前菜有凍肉拼盤、鷹嘴豆蓉扁麵包和意大利水牛芝士香草火菜薄餅等。主菜可選雙重芝士漢堡、炸鱈魚薯條、香烤半隻春雞或帕爾馬芝士羅勒青醬意，甜品有提拉米蘇或甘筍蛋糕等。同場會舉行尋蛋遊戲，到時小朋友可以在沙灘內發掘彩蛋，另外還有精彩遊戲慢慢玩。東涌意大利餐廳於3月30日推出復活節曲奇製作連意式美食，尖沙咀法式餐館於3月29日至4月1日、4月4日提供復活節3道菜晚餐，前菜有法式香煎吞拿魚沙律、油封雞肉雞肝凍或青豆湯，主菜可揀香煎比目魚、蘑菇意大利飯或澳洲和牛側腹扒，餐廳設有露天座位，小朋友食飽可以在廣場玩耍放電。

去野餐開Party

天氣晴朗時，戶外活動最受歡迎，飲食集團旗下餐廳於3月29日至4月1日推出復活節野餐套裝，赤柱意大利咖啡室的野餐籃內有迷你士多啤梨意式爆餡冬甩、意式薰衣草奶凍、迷你香草麵包三文和紅莓曲奇等，灣仔西班牙餐廳則有西班牙火腿拼盤、拉丁風味烤餡餅、西班牙海蝦炸丸子、西班牙蛋餅、脆炸西班牙油條配海鹽焦糖醬，以及曼徹格羊奶芝士蛋糕及飲品。將軍澳意式料理店就有雞肉沙律公司三文治配松露蛋黃醬和帕爾馬芝士、焗烤茄子三文治和黑朱古力鬆餅等。套裝會附有一張專屬野餐墊，客人亦可升級享用指定香檳，去邊到享用都好方便。此外，集團於3月30日在灣仔舉行親子復活節派對，指定餐廳會供應早午餐、復活節尋蛋和彩繪活動，日本餐廳於下午5時至7時會供應派對小食和無限暢飲，小朋友則可加臉部彩繪和氣球活動，保證玩得過癮。