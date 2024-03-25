張敬軒玩多人口部運動　自爆飲醉酒做錯事

歌手張敬軒在中環出席啤酒活動與10位幸運粉絲共聚午餐，吸引大批粉絲在餐廳樓下守候。艷福無邊的他笑說：「真係少啲體力都唔得，因為係多人聚會、多人口部運動，想每個人都照顧到，哈哈。」軒公感謝粉絲支持，知道有粉絲為了和他食飯，參加遊戲吃了十多餐才抽中聚會名額，但相信食飯傾偈期間會變成粉絲「苦主大聯盟」，被「追數」甚麼時候才為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」謝票。

講到飲酒他自言相當自律，故少有飲醉，因擔心做會錯事：「我飲醉咗會好多嘢講，所以人多都唔會飲多，因為驚醉咗出洋相。」 最近搬了新居的他被上手業主的鋼琴老師誤入新居，他不介意新居地點曝光，自己的「密室」也沒曝光，反而今次家居是自己花了不少心機設計，也希望「公諸同好」。問到是否與媽媽同住？他說：「唔得，我哋冇一齊住20年，但係佢都住喺我隔籬樓。」

講到今年新工作，他覺得今年整個市場的氣氛怪怪，暫時也未見市場有太多動靜。他則透露今年會出專輯，5月舉行工作坊分享情緒支援與社交媒體運用等題目，除了自己會分享心得，亦會請專家講解，又透露今年會為自己最長壽的唱片舉行展覽，分享製作時的原汁原味資料，他說：「《Senses Inherited》係我喺英皇最長賣長有嘅唱片，淨係黑膠碟唱片都過咗金唱片，之前喺澳門演唱會都賣咗超過兩萬張黑膠碟。」