蘇打綠驚爆遭香港狂迷跟蹤收不雅照騷擾：看到你就反胃

台灣樂隊蘇打綠出道二十年展開《二十年一刻》巡迴演唱會，尋晚（22日）喺紅館舉行尾場，本身呢個係蘇打綠暌違8年嘅首個大型巡演，別具意義，但主唱青峰就罕見台上動怒，竟開咪狂吐私人情緒：「有一個跟蹤我的變態，她今天在哪裡，寄了很多不堪入目的照片！我警告你真的不要再來！我真的反胃，我會叫執法人員把你抓出去，我有證據，你不要以為你整個臉遮起來，我就認不出你，你全身充滿變態氣味！我看到你的臉就唱不下去。」

青峰早於去年就曾公開點名一名身上總係掛滿燈牌嘅香港女粉絲，佢當時透露對方「這一趟從台北跟到台東再跟到台北，不斷尾隨、企圖跟車、想跟到住處都是非常不恰當的行為，也是我最討厭的行為」，又指呢位瘋狂粉絲已經唔係第1次跟蹤自己，除此之外，女粉絲多年來仲不斷私訊佢各種涉及色情及騷擾嘅留言、照片和影片，令青峰不堪其擾。

青峰曾表示，經紀公司同事都知道對方身分，且已經存證，他直接警告對方：「請你不要再來現場，坦白說這麼多年在演出時看到你，想到你私下可怕的行為，真的非常不舒服。」如今青峰疑似喺紅館演唱會現場見到對方，直接唔再忍受，於台上盡爆心中不滿。