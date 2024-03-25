Gin Lee恨攞獎　泳兒縮胸唔戴Bra：要Man啲！

歌手泳兒、李幸倪（Gin Lee）和馮允謙（Jay）等，今日（25日）出席音樂頒獎禮記者會，Gin Lee直言甚期待這次頒獎禮，因為很想看其他歌手在台上表演，問到可有信心奪「年度女歌手」獎？她說：「有獎攞梗係開心。」

泳兒亦同樣表示有獎固然好，順便上台嘗試跳唱，她說：「順便練吓舞，跳唱方面我未入圍過，今年試吓有冇跳唱歌，但對我係有難度，畀半年時間我練吓先可以見得人，我今年會玩搖滾，所以染黑咗頭髮。」

上個月情人節中了第三次病倒「中招」的泳兒，被指消瘦兼上圍縮水，她笑言：「今日係冇，消失咗，形象師話唔需要咁多，要Man啲，所以啲衫唔可以着胸圍，唔想咁勁。（真空？）都唔係，但有做足安全措施。（做搖滾歌手收埋身材？）睇場合囉！」

而陳蕾今日缺席記者會，問可有增加自己信心？Gin Lee說：「唔關事㗎，佢都有角逐 。（有信心打底佢？）冇乜諗，當去一個騷咁參與，同埋期待表演，諗都冇用，要做嘅都做晒，交畀評審。」

馮允謙想做自己喜歡音樂

馮允謙被問到今年可有信心獲獎？他表示：「我上年產量不多，出咗4首歌，比其他男歌手少咗啲，所以今年1月已經派歌，同埋自己都想幫其他人寫歌，但畀咗人自己冇咗又要再寫，要抽時間做多啲歌。」

至於對唱作歌手獎是否較有信心？Jay說：「平常心，有就梗係好。（好大競爭？）咁多唱作人個個對自己有諗法係好事，個個都有機會，做好自己作品。」Jay去年奪得「歌曲」和「唱作歌手」獎，問他有沒有信心冧莊？他說：「唔諗太多，亦唔想只為獎造歌，只係想做自己喜歡嘅音樂，重要過攞唔攞獎，有獎亦會報答公司。」