鮮娛糧｜《中年好聲音2》古淖文成功登頂　網民翻煲15年前比賽舊片

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》比賽結果塵埃落定。大家最有興趣當然是獲得冠軍寶座的古淖文（German）。其實古淖文15年前已經參加亞洲電視舉辦的第一屆《亞洲星光大道》。當年的名字是古卓文，更因為混血兒身分而被稱為「星光混血兒」，大玩妖艷路線，最終獲得第五名。

今次German終於吐氣揚眉，大批網友隨即翻看他當年參賽以及「踢館」的影片作對比。雖然當年唱功同樣了得，不過台風及造型都頗為浮誇。例如這次身穿西裝外套真空上陣，中門大開，跳舞舉手的一瞬間更意外露出，確實前衛。不過事隔多年過後，German唱功保持，衣服品味亦大有進步，台風亦比當年沉穩得多，難怪成功奪冠。

順帶一提，當年有份參加「星光」兼獲第四名的「豹哥」陳蕾，剛剛成功舉辦人生的第一次紅館演唱會，未知German會否亦有機會在紅館台上演唱呢？

2017年離巢無綫的黃宗澤，近年就將重心轉移到內地並活躍在社交網上。近日Bosco就分享了一幅合照，合照中包括林峯、吳卓羲，就「三哥」苗僑偉也激罕現身。Bosco更留言「咁難得約得齊，Yeah!」網民「清一色」留言讚他們靚仔、好型。不過亦有「心水清」的網民提問「好似四個人無一起合作過？」

其實他們四位的確從未參演同一劇集，但就分別曾經與三哥合作。《使徒行者》中三哥就飾演林峯的Handler，而吳卓羲和Bosco就在《飛虎3壯志英雄》與三哥有合作。