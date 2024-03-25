銀河雙生兒　旗艦機咁安全？

Samsung剛發表了中階機Galaxy A55 5G及Galaxy A35 5G智能手機，外觀近乎一樣，均配備6.6吋屏幕，支援Vision Booster功能，畫面在各種光線環境下仍能保持清晰明亮。同樣內置5,000萬像素三鏡頭，對應光學防手震（OIS）和影片數字影像穩定技術（VDIS)，其中A55更升級了Nightography黑夜亮攝功能，入黑影相具一定質素。

新機配備了同廠旗艦機才有的Knox Vault全方位安全防護功能，協助保護PIN碼、密碼、解鎖圖形、加密鑰匙等重要資料。另外系統會阻止來自未知來源的應用程式安裝、提供安全檢查及快速共享加密資料。A55及A33分別採用Exynos 1480及Exynos 1380處理器，以及8GB及12GB RAM，其他周邊功能則相同例如IP67抗水防塵、Dolby Atmos音效及5,000mAh電池等。

同場加映︰AI智慧機王

以上手機大玩保安功能，同期ASUS Zenfone 11 Ultra就以AI功能做賣點，除擁有防手震、圖像優化及人像識別錄影等AI功能外，還可離線搜尋手機相片或App; 實現通話中雙向翻譯; 把語音即時轉錄為文字; 以及自動為語音降噪等。硬件屬目前最頂級，包括6.78吋144Hz LTPO AMOLED屏幕、S8 Gen 3處理器、配備六軸防手震Hybrid雲台 3.0的5,000萬像素三鏡頭，以及65W快充5,500mAh電池。