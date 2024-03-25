MIRROR個個做「矮仔」　認低威冇奢望攞「年度男歌手」

一年一度ViuTV舉辦的「CHILL CLUB推介榜年度推介23／24］頒獎禮將於5月12日假亞博舉行，今日（25號）舉行記者會公布入圍歌手名單，逾百歌手出席，不過MIRROR成員姜濤及Anson Kong，ERROR成員肥仔未有現身撐公司，至於MIRROR及各成員囊括頒獎禮多個獎項角逐，而現場企滿四層樓粉絲，以鏡粉人數最多，最聲勢浩大。

去年Anson Lo揮低姜濤成為「年度男歌手」金獎得主，但他卻表示今年冇信心攞獎：「因為每年變數好大，當然可以攞多次都開心嘅，上年攞到都係意料之外，我都係做好每首歌同音樂啦，大家投自己嘅歌手就足夠㗎啦。」問到其他成員可有信心攞「年度男歌手金獎」？隊員Lokman則謂：「我有信心，但冇機會，因為連入圍都冇，年先有，因為新歌未出。」至於去年得「年度男歌手銅獎」的lan同樣信心不足，表示：「都冇乜特別，因為冇諗呢樣嘢，每年頒獎禮前夕都係呢句，做嘅歌，寫嘅歌唔係為爭獎嘅。」

談及「大表哥」Stanley成為「年度男新人獎」頂頭大熱，連Edan都和應大叫：「我都睇好大表哥，將票源集中畀佢。」但Stanley卻覺得自己勝算不高：「因為得一首歌之嘛，有份上台影相已經好開心，（咁你睇好邊個？）梗係Jeffrey啦，佢唱歌好聽同埋佢有3首歌。」但被讚他近期人氣爆燈，Edan又再認同：「佢唔只呢排人氣勁，一向都好勁揪。」可是Stanley繼續謙說：「唔係講人氣嘅，其實做呢首歌都唔係為爭獎，只係想表達自己M訊息就夠。」Edan表示要繼續撐大表哥，Stanley就謂千萬不可，因自感只推出一首歌，但其他歌手推出3首歌，相比他付出更多努力，有謂新人獎一生只有一次機會，他覺得不要緊，又坦言：「其實內心都唔係咁好意思攞獎，想畀其他更努力嘅人拎獎。」問到可有信心攞組合獎？Lokman又謂：「將信心放晒喺歌度，獎係大家畀，唔係自己要求，人畀開心，爭唔矜貴。」

Edan又謂自己好有信心不會攞年度歌手獎，自己一向平常心：「我哋都唔係好在意獎項嘅，我覺得CHILL CLUB頒獎禮更似一個嘉年華，可以睇到好多歌手crossover同上台，大家一齊表現緊要過獎項，係抱住enjoy同玩嘅心情去參與，所以都好期待嗰晚嘅騷。」

談及MIRROR接受鄭裕玲訪問時，因Edan斬斷Anson Lo說話，引發兩幫粉絲起罵戰，Edan，即誠懇認錯：「對唔住，唔會亂咁講嘢。」Anson Lo亦謂不用道歉：「我都對唔住。」Edan好大反應說：「千祈唔好，不敢當，不敢當。」Anson Lo補充說希望大家和平相處。

Lokman又交代姜濤和Anson Kong因有工作在身未能出席：「佢哋好想參與，但冇辦法，佢哋超級想嚟，所以差啲喊。」最後問到Jer被讀者爆料指一邊網上溝女，一邊到緋聞女友Coey家團年，他九不搭八謂：「我都認衰，唔會再亂上網，（係話你兩邊溝女喎？）冇，大家幻象太大啦。」