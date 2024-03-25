陳善渝為着貼身衫　用特別方法揮走鬼祟肉

女星陳善渝（Odilia）於新片《查無此人》飾演神秘女租客，與鄒文正飾演的獸醫及劏房包租公不乏對手戲，Odilia形容雙方乃雌雄大盜關係，經常化身不同身份：「個角色其實同我都好相似，又係高傲、冷艷，殺人於無形，因為角色要求都幾高，我要着啲好貼身、好靚嘅衫，亦都要有個氣場。我都為角色前期做咗唔少功課，請教戲劇老師，搵健身老師幫我操弗，將我啲少少鬼祟肉遮埋去，詢問營養師點樣喺最短時間Keep到最弗、最好狀態，同埋搵美容師處理我嘅皮膚。」

她更感謝導演孫立基悉心教導：「因為現場拍攝好趕，佢不厭其煩去解釋你用咩情緒進入角色，令到我喺短時間內『撻』一聲明晒，學到好多嘢；同埋好鍾意劇組嘅同事，好似一家人互相照顧、照應，日日開工都好開心。」

而女主角由新演員余凱祺（Kaylee）上陣，她表示首日拍戲緊張到失眠：「第一日真係有少少緊張，前一晚好早已經上咗床，都係典嚟典去瞓唔着，但經過第一日熱身後就慢慢熟習，愈嚟愈好，同埋劇組、導演好好，事先傾好劇本、角色嘅研究，行位、指示各樣都好清晰，去到Roll機嗰下安心好多，做自己腦海入面諗嘅戲，真係做咗出嚟，所以都幾開心。」談到經過幾次試鏡才被選中，Kaylee笑指估計髮型亦是其成功的竅門：「可能咁啱剪咗髮，佢哋想搵嘅女仔角色可能係表面冇乜殺傷力，好平常，正正常常一個sweet啲嘅女仔，係教瑜伽，但原來自己有個陰暗面，有好大反差。同埋我有玩開瑜伽，有做運動，比較Muscular（肌肉發達），咁啱佢哋都需要一個呢種類型嘅女仔，所以咁啱就中咗。」