鮮花雖好亦要綠葉扶持至顯得嬌美，同樣索女幾省鏡都好，亦需要打扮配襯先至更加誘人！所以日本AV界就炮製出好多「制服誘惑系列」，由索爆燈嘅女優換上不同款式嘅制服上陣，為觀眾帶來更多元化嘅視覺刺激。

重燃慾火

喺片廠癡女天堂出品嘅《與我的妻子穿着制服瘋狂交歡》入面，JULIA雖然又索又大波，但係結婚多年之後，老公漸漸對佢嘅性趣大減，甚至進入無性生活嘅狀態。為咗重燃老公嘅慾火，JULIA不斷尋求方法，終於畀佢發現利用制服誘惑可以挑起老公嘅慾望，於是佢瘋狂購買多款唔同嘅制服，包括水手服、校服等等，着上身之後成個人都青春晒，搞到老公都變番以前後生一樣咁性急，捉住老婆JULIA瘋狂激戰，雄風番晒嚟呀！

盡情發洩

於本中推出嘅《放學後播種俱樂部》當中，響乃歌表面上係一位斯文純真嘅妹妹仔，予人一種好想保護嘅衝動，但原來佢只係扮豬食老虎，實情係一個無性不歡嘅小惡魔，經常換上各種制服勾引身邊嘅男人上床！當阿妹成功獵男之後，就會帶對方去酒店爆房，跟住佢就會拎出道具如手銬同眼罩，以女王姿態將男方盡情玩弄兼苛責一番，最後就展開埋身肉搏盡情發洩。不過，能夠同呢位青春嫩口妹上床，幾辛苦都冇所謂啦！

物色M男

片廠MAX-A製作嘅《連褲襪美女與癡女SEX》，講述夏木鈴係一位美麗白領高層，平時鍾意穿着一身OL套裝配上黑絲襪褲返工，不過佢喺辦公室根本唔係做嘢，而係物色有冇喜歡畀女人玩弄嘅M男同事，一旦發現目標，佢就會拉對方入會議室，先利用其黑絲美腿大玩擦槍走火，然後再叫對方出盡全力抽送！而喺放假嘅日子，夏木鈴就會約對方去開房，仲帶埋一系列皮革制服裝以及皮鞭招呼對方！

簡評

日本AV界對於炮製制服誘惑作品可謂相當在行，各式各樣嘅制服都整得似模似樣，有時仲修改到性感誘人，真係不得不讚！而今日為大家介紹嘅3部作品當中，本仙最鍾意JULIA主演嘅《與我的妻子穿着制服瘋狂交歡》，因為係佢女人味十足又大波，換上各種凸顯青春感覺嘅制服，相當吸睛，加上佢同片中嘅老公相處由冷淡變溫馨，帶出一種夫妻重燃愛火嘅感動，令人睇得格外窩心！