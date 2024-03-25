混血索女模　豐乳招搖

表演欲係咪成為模特兒嘅條件之一呢？可能對唔少人嚟講，樣貌及身材先至係重點，但混血人氣性感模特兒Alyssa Arce卻認為，表演欲係不可或缺嘅要素，究竟係點解呢？大家睇埋落去就知道喇！

拉丁魅力

擁有索爆外形嘅模特兒，固然能夠輕易吸引大家嘅目光，焦點自然落喺玲瓏浮凸嘅身材上，但正因為咁嘅緣故，令人忽略咗模特兒嘅演出，就係喺人前搔首弄姿展現迷人風采，故此出生於美國南卡羅來納州嘅人氣性感模特兒兼網紅Alyssa Arce便認為，表演欲係成為模特兒其中一項要求。

Alyssa五官標致又身材火辣，基本上行出嚟就已經成為眾人嘅焦點，點解佢認為表演欲咁重要呢？佢之所以有咁嘅睇法，原來係同佢成長背景及性格有關。佢父親係洪都拉斯人，母親則係美國人，因為混血兒關係，令佢帶點拉丁女郎嘅氣質，而佢自細便對自己嘅外形相當有自信，少女時期已開始兼職做模特兒。Alyssa坦言除咗自信外，強烈嘅表演欲亦係佢投身模特兒界嘅原因，當然更重要係獲得父母嘅支持。

聲名大噪

講到表演欲，Alyssa確實對演出有着濃厚嘅興趣，皆因高中時期嘅佢，除咗從事模特兒工作外，亦係啦啦隊成員，只因享受成為全場嘅焦點。高中畢業後，佢如願成為職業模特兒，更被著名男士雜誌相中，邀請拍攝一系列半裸寫真。點解Alyssa會有如此大膽嘅決定呢？佢解釋唔覺得拍攝大尺度寫真，會影響自己嘅模特兒事業，更何況可以提高知名度，何樂而不為！

佢嘅諗法並冇錯，憑住呢輯半裸寫真及混血兒魅力，令佢喺模界聲名大噪，更先後為多個著名男士網站及雜誌拍攝火辣寫真。有趣嘅係喺一次訪問中，佢話如果唔做模特兒嘅話，肯定會成為賽車手，原因高中時嘅佢便經常參加小型賽車比賽，更獲得相當唔錯嘅成績添！

Profile

出生地：美國

身高：172cm

三圍：34F-25-34

Alyssa Arce對賽車嘅熱愛其實早有啟示，皆因每次化身車模嘅佢，不但表現得相當雀躍，而且露得更加奔放，故此佢坦言若然日後有機會嘅話，定必一嘗做賽車手滋味。