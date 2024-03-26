星玄｜肖雞炎明熹MV造型炒車　網民炮轟粗製濫造

今日係3月26日，農曆二月十七，宜祭祀、嫁娶、會友，今日屬雞嘅朋友最旺，財運上升，只須做好本分，有利可圖。屬雞嘅「聲夢人氣王」炎明熹，早前透露佢嘅愛情觀，直言話其他人只要對佢好少少，佢就好容易對人會有好感，好期待Mr.Right會出現，不過並唔會一見鍾情，會慢慢觀察，先決定付託終身，Gigi咁識諗，相信唔少粉絲聽到之後，都會鬆一口氣，無論點都好，不過Gigi依家專注唱多啲好歌，食住個勢搵銀，一定可以名利雙收。

早前Gigi嘅新歌《透光者》MV卻連環惹是非，除咗參與MV拍攝的女書法家投訴被消失外，MV上架後更被發現版本有瑕疵需緊急下架，影響點擊率，大批網民即開咪鬧爆其公司屢犯低級錯誤，又斥MV粗製濫造，甚至連Gigi嘅造型亦受到批評，指她被迫扮成熟，造型經常炒車。

今日嘅幸運星就係山羊座，愛情運最強，獲心儀異性讚賞，眉飛色舞。視帝陳展鵬就係山羊座，佢同太太單文柔，自2018年結婚後，育有愛女「小豬比」，一家三口生活幸福美滿，展鵬更係圈中數一數二嘅愛妻號，佢直言為屋企人付出好重要，同老婆結婚多年，兩夫妻各樣了解更多，希望之後再邁向更多美好日子，展鵬對老婆咁有心，相信唔止今日愛情運強，每日感情一定幸福美滿。