【是日通勝】

農曆二月十七

甲辰年 丁卯月 己丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、嫁娶、會友

忌：伐木、補垣、塞穴

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：37、06、44

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：感情發展處膠着狀態，單身者要保持耐性。

金牛座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

雙子座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

巨蟹座：事業運急升，獲正面建議，做事如虎添翼。

獅子座：人情牌在職場上很有用，但應酬不能太密。

處女座：運勢墊底絕非世界末日，對自己要有信心。

天秤座：心浮氣躁無助解決問題，凡事向好的方面想。

天蠍座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

人馬座：機會與風險同在，投資前，務必權衡利弊。

山羊座：愛情運最強，獲心儀異性讚賞，眉飛色舞。

水瓶座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

雙魚座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 財運升

（跌）羊 健康差

鼠：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

牛：事業發展一波幾折，宜檢討做事手法。

虎：工作運勢平穩，付出愈多，收穫愈多。

兔：轉換工作環境要三思，隨時得不償失。

龍：做事切忌一成不變，懂變通才會成功。

蛇：運勢一般，做事沒有目標，容易迷失。

馬：事業運好轉，工作表現得到別人認同。

羊：是日沖煞，健康運欠佳，飲食要小心。

猴：斤斤計較冇好處，否則財神會掉頭走。

雞：財運上升，只須做好本分，有利可圖。

狗：渾身正能量，工作獲佳績，上位有希望。

豬：投資忌輕舉妄動，必須做好風險評估。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

日月角

在尾毛中間的位置向上至額的中間處，有一塊小小凸出的骨頭，在左額上的名父親宮日角，在右額上的名母親宮月角，代表父母給自己的遺傳恩澤，亦可觀父母的關係好與否、父母之健康安危，同時也可顯示自己的運勢，所以有云「頭角崢嶸」，便是形容一個人器宇軒昂、儀表不凡、少年得志的現象也，所謂「頭角崢嶸」便是指日月角凸出。

此日角父宮及月角母宮都不宜太過凸出，否則其人性格不通人性而過於倔強。女性更不宜日角月角明顯可見，主不易獲得父母及公婆的歡心，人緣比較差。

日月角豐滿有肉，無惡痣紋沖，兩角平衡無一高一低的現象，便表示父母身體健康，雙方關係和順恩愛。如日月角一高一低、一大一小，兩不相稱配合，則表示父母之間的感情或健康存在問題。當然，從形象上而言，必定是高勝低、大勝小，若月角大於日角，定是母欺父，若日角高月角低，定然父勝母。

日月角不宜有所缺陷，此所言缺陷是不可見惡痣、紋沖、傷痕，若有，則左傷父親，右傷母親，如左右皆有缺陷，代表父母同傷。所謂傷，是顯示其健康欠佳，有手術血光之災，其運勢不暢順，與己關係欠佳。