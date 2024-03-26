陳展鵬「鹼」時間追女： 生多幾個都唔怕

視帝陳展鵬與太太單文柔（Phoebe）恩愛非常，二人的女兒小豬比（Quinta）長得相當漂亮、活潑又可愛。轉眼間小豬比已踏入5歲，生日正日那天他們一家到主題樂園玩，日前向來重視儀式感的Phoebe更與展鵬齊齊悉心為她準備一個充滿童真、歡樂的生日派對，藝人陳敏之亦有帶同兒子子樂齊齊參加。

Phoebe於社交網PO了很多派對上的照片，當中更有一張她與展鵬抱着小豬比「啜啜」的幸福、溫馨照，Phoebe亦有配文謂：「本來Quinta 5歲生日一早安排好，我隨口問一句，你想生日點過呀？Quinta話好想同同學仔一齊玩，2星期點準備得切？好彩有一班朋友仔幫手，最後可以完成Quinta生日願望，仲可以印得切同豬比合作完成嘅T恤，小豬比表示超級滿意。」

展鵬接受東網獨家訪問時甜爆表示小豬比愈大愈可愛，更大讚Phoebe謂：「老婆真係識生，幾時都係生女好，女真係生多幾個都唔怕。」之前他與Phoebe都表示希望追多個，問他何時成事時，他笑言：「呢排我狀態好好，好夠瞓，不過我聽好多過多人講，嗰排唔夠瞓身體自然酸性高，先會有大啲機會生女，如果身體鹼性狀態就會生仔多，所以要喺拍緊劇嘅時候、好辛苦嘅時候先至可以大機會生女，要求公司大量開劇畀我，咁我就更快成事。」

至於Phoebe受訪時亦示開完生日會後，小豬比竟然跟他們說唔好意思，要他們用咁多錢幫她搞生日會，Phoebe坦言聽完想喊，更問小豬比邊個教她，Phoebe謂：「佢真係大個咗好多！每一個階段都過得好快。」