孫儷「戲」場勁　胡杏兒有壓力

藝人胡杏兒近年於內地發展相當好，人氣遠勝以前，亦甚受網民喜愛，不少網民都大讚她現時的狀態、容貌比當年更佳。杏兒現時正與劇后孫儷開拍內地新劇《三十九二十八》，日前劇中演員出席開鏡儀式，杏兒率先於社交網向大家自我介紹：「明艷不在攀援，而在自己，邱麗蘇，你好！」至於孫儷日前以一身成熟又有型的造型出席開鏡活動，穿着皮褸、戴上太陽眼鏡的她，氣場全開。孫儷透露劇中飾演一名人到中年但依然甚有理想的智慧型中女，孫儷晒相、配文謂：「劇裏我飾演的角色叫胡曼黎，39歲的生活已經不是非黑即白那麼簡單了。」

今次是孫儷與杏兒第二次合作，二人於2017年曾合作拍攝古裝劇《那年花開月正圓》，杏兒接受東網獨家訪問時謂：「今次係我哋相隔7年再合作，當然佢係一個非常好嘅演員，有機會再合作都好開心，但都有一定壓力，因為佢真係好厲害，所以我都要打醒精神，做好自己本分。」上次於《那》劇中二人是死對頭，今次新劇杏兒只賣關子謂：「今次我唔劇透住，等大家到時睇吓我哋嘅新關係係點啦！」說到三個兒子又要跟她分隔兩地時，杏兒謂:「佢哋放假時會上嚟搵我，但依家要返學，不過我冇戲份時都會隨時返香港陪佢哋。」