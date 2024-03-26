東方日報C1：Anson Lo遭天王夾擊　冧莊歌王打輸數

男團MIRROR在所屬公司舉辦的頒獎禮中，組合及個人有多達38項提名，意味得獎機會最高。不過面對3大天王張敬軒、古巨基及陳奕迅夾擊，攞獎大熱的Anson Lo，連帶隊友Edan齊齊認低威。女歌手方面，陳蕾突然避席，令「宿敵」李幸倪的「獎后夢」被睇高一線。

一年一度的ViuTV《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》頒獎禮昨日宣布定於5月12日假亞博舉行，逾百歌手單位昨日出席記者會，包括MIRROR、ERROR、COLLAR、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、馮允謙、王君馨、魏浚笙（Jeffrey）等。今屆新增4項「評審團表揚獎」及「年度跳唱歌曲獎」，ViuTV力捧的MIRROR以組合及個人身份角逐38個獎項，暫時領先。

現場粉絲逼滿4層樓，當中以「鏡粉」佔大多數，聲勢最浩大。不過，MIRROR成員姜濤及Anson Kong（AK）因工作缺席，而問到去年揮低「勁敵」姜濤摘下「年度男歌手」金獎的Anson Lo（AL）可有信心冧莊？他未戰先認輸：「上年攞到都係意料之外，今年冇信心，因為每年變數好大，我都係做好每首歌同音樂啦！大家投自己嘅歌手就足夠，不過可以攞多次當然開心嘅。」去年奪銅獎的Ian亦認低威：「冇諗呢樣嘢，每年頒獎禮前夕都係呢句，做嘅歌、寫嘅歌唔係為爭獎嘅。」有份提名的Edan表示抱平常心，志不在獎項：「覺得CHILL CLUB頒獎禮似嘉年華，可以睇到好多歌手Crossover同上台，一齊表演緊要過獎項，係抱住Enjoy同玩嘅心情去參與，所以好期待嗰晚嘅騷。」最搞笑是隊長Lokman自言有信心：「不過冇機會，因為連提名都冇，出年先啦！」4位成員有3個都欠鬥心，未知是否與入圍名單中有3大實力天王張敬軒、陳奕迅及古巨基有關？

至於MIRROR「大表哥」Stanley憑巨胸升呢人氣王，有指他獲「年度新人男歌手」獎勝算最高，Edan亦睇好隊友：「我都睇好『大表哥』，將票源集中畀佢！」Stanley卻自潑冷水：「睇好Jeffrey有3首歌又唱得好，我得一首咋，有得上台影相已經開心。」Edan繼續為他打氣，指Stanley一直「好勁揪」，要繼續支持，Stanley卻說：「千祈唔好，其他人比我付出更多努力。（新人獎一生只有一次機會？）唔緊要，內心都唔係咁好意思攞獎，唔係講人氣嘅，做歌唔係為爭獎，只係想表達自己Message就夠。」Lokman和議，表示會將信心注入音樂中，況且爭獎不矜貴。

Edan向AL當眾道歉

談及MIRROR早前接受鄭裕玲訪問時，Edan打斷AL說話，引發雙方粉絲的罵戰，Edan即誠懇地當眾向AL認錯，還做拉鏈嘴的動作說：「對唔住，唔會再亂咁講嘢。」AL指他毋須道歉，又說：「我都對唔住。」Edan聞言反應超大，頻頻說：「千祈唔好，唔敢當！」AL指希望大家和平相處。至於Jer被讀者爆料指一邊在網上溝女，一邊到緋聞插畫師女友Coey家團年，他九唔搭八說：「我都認咗衰，唔會再亂上網。（係話你兩邊溝女喎？）冇！大家幻象太大啦。」

同場的Gin Lee直言期待出席頒獎禮，雖然有獎會開心，但更想在台上表演，感覺如舉行演唱會一樣：「得獎唔係想有就有，我要做嘅都做晒，其他嘅就留畀專業評審。（『死敵』陳蕾缺席記者會，意味你更大機會？）唔關事，咁佢都有份角逐嘛。」

另外，著名音樂監製陳浩然剛完成兩場作品展，其中AL與方皓玟合唱《My Life》時大跳辣身舞，令全場觀眾哄動。

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