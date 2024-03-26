讀錯角色名字　陳曉童瑤老貓燒鬚

內地藝人陳曉與童瑤主演的《小日子》推出不久即引起熱話！有指為增強戲劇衝突無所不用其極，差不多刷新了「狗血」二字的新上限，各種離譜橋段令人哭笑不得，而更吸眼球的是，陳曉與童瑤不約而同，將由王媛可出演的角色「高夏菁」名字讀錯，引起網民熱議。

「菁」字普通話發音為「jing」，但按照不認識的字讀半邊的方法，很容易會說成「qing」。而當劇情交代陳曉角色出軌「高夏菁」的傳聞滿天飛時，他向高層解釋自己是清白的：「我們平台扶持個人主播，是公司的策略之一，不管他是高夏菁、王夏菁還是李夏菁，於我而言沒有任何區別。」因為「菁」字連說了三遍，網民反覆確認過能聽出他讀的是「qing」！

至於童瑤戲中與閨密分析陳曉緋聞時，吐字亦有咬不準讀音的感覺，同樣被認為將「菁」字讀錯成「qing」。相關劇情播出後，「絕望文盲」又再成為網民熱話，陳曉與童瑤同樣畢業於中央戲劇學院，肯定與「文盲」二字扯不上關係，不過今次卻反映出他們的文化知識儲備不足。而過往楊洋曾將「駕馭」說成「駕權」、劉詩詩曾將「沮喪」說成「且喪」、楊冪將「夭壽」念成「天壽」，都先後成為內地娛圈笑料。