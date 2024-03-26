博愛醫院董事局主席陳首銘博士為善最樂　助弱勢謀福祉創未來

即使陳博士已加入博愛多年，但他仍保持着一顆樂善好施的赤子之心。

【特約報道】博愛醫院一直秉承「博施濟眾‧慈善仁愛」為香港市民服務超過一百年，由地區醫院發展成一所具規模的慈善機構，提供多元服務，更深入社會各階層。博愛醫院癸卯年董事局主席陳首銘博士十分感恩能加入這個大家庭，在任內積極利用自己的力量凝聚各界，善用各方資源，為有需要人士提供適切援助，建設和諧共融的香港。

無私付出 凝聚力量

陳博士加入博愛多年，一直深信董事局成員與一眾員工的努力付出、團結，是博愛醫院的最主要推動力。他憶述：「我2013年加入博愛大家庭，11年來一直與董事局成員一同打拚，全情投入博愛慈善工作，更從一班先賢前輩身上，看到他們的無私付出，令我深受感動，更促使我有更大的抱負，期望利用自身能力幫助社會上、以至各個年齡層有需要人士。」陳博士積極推動和參與各種慈善活動，見證博愛由當年只有83個服務單位，時至今日已經多達121個，為市民提供中西醫療、牙科、教育及基層住屋服務等，並遍布港九新界，深入社會不同層面，每年受惠人次超過150萬。

親力親為 助人為樂

擁有豐富多元飲食王國的陳博士，凡事親力親為，每開新店都會親自草擬店舖的裝修，亦會花心思務求令每間店舖都有不同特色，配合不同顧客。在他過去一年擔任主席期間，亦同樣把「親力親為」應用於慈善工作中，並相信助人為快樂之本，他直言：「我很喜歡幫助別人，對於合作夥伴，會盡全力幫助他們發展成功；對於有需要的市民，更需要幫助他們度過一時的難關，往後他們就可以有更好發展。」陳博士鼓勵大家一起參與慈善工作，進一步擴大影響力，令更多弱勢社群的生活得到改變，並期望未來繼續為大眾謀福祉，促進社會的進步與和諧。

青年未來 多元發展

近年博愛積極推廣活動至青年層面，陳博士希望能與他們打成一片，協助他們創建發展所長的平台，例如「博愛好聲音」，「『博愛好聲音』由2014年舉辦，今年已經是第八屆，旨在讓一群熱愛音樂、具有歌唱潛質的青少年，追尋夢想。進身決賽的隊伍會得到資深歌唱導師的專業指導，提升自身歌唱技巧和音樂能力，比賽勝出者可在博愛大型活動上表演。我希望此活動不單是一項歌唱比賽，而是一個音樂平台，為青少年提供培訓和演出機會，用行動支持『青春有夢，我勇敢唱！』的理念，就連目前大熱歌手炎明熹也是2019年的參賽者，並獲得少年組亞軍，往後都有受邀出席博愛不同活動作表演嘉賓。」陳博士說。

另外，博愛醫院更設立了「博愛青年發展基金」及「博愛青年音樂基金」，均旨在培養青少年多元發展，包括藝術、運動、職志發展及義工領袖訓練，以及外地交流活動。陳博士也非常關心青年就業情況，加上目前香港醫護人手短缺，他積極促成「香港都會大學護理及健康學院」學生實習機會，讓護理學系學生於博愛醫院屬下的老人中心或安老院舍纍積臨床經驗，更可與經驗豐富的專業護理人員和醫療團隊合作，相信能有效提升學生對醫療和照顧服務的知識。

義工活動 不斷創新

過去一年博愛醫院積極推動多項慈善活動，陳博士與時並進，在活動中加入不少新元素，並積極推動義工活動，致力為弱勢社群提供支援。他表示：「博愛醫院在2023年7月重整義工隊，我成立『博愛義工服務發展基金』，加強開拓博愛義工服務，為義工提供培訓，期望義工達到『助人自助』的目標，同時好高興邀請到馬浚偉先生擔任2022到2025年度博愛義工服務發展名譽顧問，希望可以藉着他的影響力，協助宣揚博愛義工精神。」除此之外，博愛醫院更會於不同佳節舉辦慶祝活動,與市民一同歡度佳節，例如「博愛江夏圍村中秋晚會」，活動中設立「惜物友情2.0」攤位，藉着舊物分享，向大眾傳達「珍惜、重用、共享」的環保理念。以及「中電×博愛醫院綠色聖誕聯歡會」活動，活動由中電義工和博愛義工共同合作，為長者提供兩節智能手機班、前往戲曲中心欣賞粵曲，並一起共晉午宴慶祝聖誕。陳博士希望透過義工活動，團結不同地區組織，加強聯繫，共建友情社區。

安老服務 老有所依

安老服務一直都是博愛醫院關注的服務，陳博士更提及，承蒙在李兆基基金贊助下，恒基兆業地產集團向博愛醫院捐出位於屯門藍地的地皮，佔地面積達10萬呎，用作興建「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」。此為全港最大的安老院舍，提供超過1,400個宿位，旨在打造一所為長者提供優質晚年生活的院舍，項目設有護理及護養兩座大樓，為健康欠佳的長者提供住宿與膳食服務，以及基本醫護服務。此外，項目設計具備大型綠化園林、天台花園和不同類型的活動空間，以及全方位服務，例如牙醫、中醫、物理治療師等。項目已於去年9月舉行動工禮，標誌項目正式進入施工階段，預計2027年落成，亦見證博愛醫院與屯門社區共同邁向新階段。