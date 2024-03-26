黃婧靈自爆受麥明詩啟蒙：你永還係我最欣賞嘅女性！

「無綫咪神」黃婧靈（波波）與「十優港姐」麥明詩（Louisa）曾於J2節目《#後生仔傾吓偈》合作，日前Louisa擺喜酒，波波亦獲邀出席，事後她更上載與一對新人的合照到社交網，並寫下一篇長文，指與Louisa合作節目時，曾聽對方透露絕不相信男仔，沒料現時卻尋覓到一個可以讓她依靠、信賴及非常愛她的人，直言於Louisa身上學會不少：「特別係你的心態與行為舉上，無論你係咪香港小姐冠軍，你媽咪都把你栽培成香港女性的典範，你永還係我最欣賞嘅女性和啟蒙老師。」更指Louisa是她的啟蒙老師，受對方影響而努力考上大學，並順利畢業。

波波接受東網訪問時，憶起與Louisa出埠拍攝的往事，她說：「當時一齊去日本拍節目，上機前突然唔見咗佢，到佢返嚟就見佢手上拎住幾本書，問佢仲咩上機仲買書，佢就話要學多啲嘢先可以喺節目講多啲嘢，我當刻覺得一個『10優』女仔都繼續讀書，咁我更加應該要好勤力，自此之後我就好努力讀書，後來成功考上大學，之後都有同佢講番件事。」而暫未有新劇拍攝的她，透露趁機增值自己，除了報讀司儀技巧班，亦有學習普拉提（Pilates），還有意物色日文老師。