回歸再演《GTO》　菜菜子空姐look勾網民集體回憶

日本型佬反町隆史與老婆松嶋菜菜子的定情劇《GTO》，相隔26年推出特特別篇《GTO Revival》將於4月1日首播。一直盛傳有份演出的菜菜子，今日(26日)終於落實參演並公開劇照，打破兩人自2001年婚後禁令，相隔22年再合體拍劇。

特別篇講述反町飾演的破格高中教師「鬼塚英吉」，重返私立相德學院任教，捲入校內網紅的炎上風波。菜菜子回歸飾演女主角「冬月梓」，當年劇中她離開教職轉行當空姐，她率先公開劇中穿著空姐制服的造型，凍齡靚樣令不少網民勾起由她主演的另一經典劇集《大和撫子》的回憶。

菜菜子表示：「聽聞《GTO》相隔26年復活真的很驚訝。鬼塚精神放在現今時代也具有充分影響力，也很期待看到隨著年紀增長，鬼塚會如何表現出深度，所以答應演出。」當年飾演學生的小栗旬、窪塚洋介、池內博之、德山秀典、山崎裕太，以及飾演鬼塚好友的藤木直人早前也落實回歸，菜菜子亦表示：「在拍攝現場遇到許多1998年以來好久不見的拍檔，心情就像開同學會。冬月梓也度過了26年，希望能好好詮釋她和鬼塚之間的關係。」