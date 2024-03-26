《周處除三害》發聲明否認抄襲　阮經天踎監冇得食百香果？

台灣金馬影帝阮經天，近日憑電影《周處除三害》再創事業巔峰，除了席捲台灣票房，在內地上映短短20日就突破5億人民幣（約5億4千萬港元），並榮登內地票房亞軍，認真犀利。不過隨着電影大熱，劇中「不得帶百香果探監」的規定，更因文法差異的關係，令不少內地網友難以理解之餘，更掀起熱議。

有網友於社交網發文道：「我知道拉鏈可以變成繩索，筆可以當作匕首，但百香果到底能幹嘛？釀酒孝敬黑幫老大嗎？」而據台灣矯正署「寄（送）入飲食注意事項」透露，百香果屬於液態狀，而液態食物不止檢查耗時，還容易被混入毒品或藥物，若需符合規定，就必須將液體全部去除，但就會失去食用價值，最後經過再三考量自歸類為違禁品。

而早前《周》片就鬧出抄襲風波，導演錢人豪指控《周》抄襲自己的劇本《無法無天》，更成功向台北地院民事申請假扣押電影公司3千萬新台幣（約766萬港元）財產。尋日（25日）《周》片方透過社交網晒出律師聲明，指錢人豪稱本片涉嫌抄襲為誣控：「電影原始創意源自香港影視資深前輩陳慶嘉與陳嘉上先生之善意提供與允諾改編；黃精甫導演創作劇本，並在主創團隊及劇組的通力合作下，拍攝製作完成，並順利上映，電影劇本及影片與錢人豪先生毫無關涉。究竟錢人豪先生有無完成相關劇本，迄無任何證據；實則黃精甫導演及劇組從未接觸其文本或故事資訊，遑論抄襲。」

律師聲明中而反控錢人豪沒有證據，並呼籲對方停止造謠行為，損害片方信譽，否則將依法追究責任，並指錢人豪未就其所指稱的「抄襲侵權」提出訴訟：「然而假扣押程序在法律上僅屬保全程序，法官並未開庭審理調查，亦未作成實體判決，根本無法透過假扣押裁定釐清事實，證明其『權益』。」