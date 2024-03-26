Rebel Wilson出書公開「波叔」劣行：佢真係頭號仆X！

澳洲女星Rebel Wilson即將於4月2日出自傳《Rebel Rising》，而上周她出post拍片透露書中會有一整章節講一個曾於荷里活合作過的「頭號仆X」，她當時並沒有透露對方的身份及合作那一部電影。而日前她再出post指那個「仆X」已聘請了公關危機經理及律師並威脅她要她停止於書中講他，不過Rebel表示：「本書會出街，而你哋全部人會知道個真相。」

前日（24日），Rebel終於在社交網的限時動態開名指「仆X」正是英國諧星「波叔」沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）。她堅稱自己不會被律師或公關危機經理欺負或滅聲。她們曾於2016年在電影《特務大臨演》（The Brothers Grimsby）中合作過，她於片中飾演他的女友，同片還有「波叔」現實生活中的妻子影星Isla Fisher。

其實Rebel早於2014年已多次公開爆「波叔」的片場劣行，她當時表示：「沙查簡直令人髮指，佢每日都同我講：『Rebel，你可唔可以喺呢場戲裸體？咁樣會好搞笑。』而我就回答：『No！』由於我同沙查喺美國同屬同一經理人公司，我就向佢威脅，話我會打畀經理人話你點騷擾我。我以為我拗贏咗佢，點知佢竟然搵替身替我演裸戲。」除了要求她裸體演出之外，Rebel亦指沙查「得吋進呎」提議加插一場她用手指插他屁股的鏡頭，他認為會好搞笑，當然Rebel亦沒有就範。