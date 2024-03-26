節日慶祝　甜品唔少得

來到復活節的壓軸美食，點少得各式甜點，可愛得意的造型蛋糕或朱古力，吸睛又美味，無論和親朋分享，又或用作節日禮物，都咁得大家歡心。

驚喜紅蘿蔔

復活節最常見的一個活動，就是敲敲巨型復活蛋，今次有酒店集團餅店搞搞新意思，唔敲復活蛋改敲紅蘿蔔，敲敲紅蘿蔔內有色彩繽紛的朱古力復活蛋，配抹茶杧果慕絲味的蛋糕，美味又好玩。其他有荔枝玫瑰紅桑子口味的萌趣復活兔、熱情果椰子慕絲口味的尋找俏皮兔和濃郁朱古力味的奇趣荷包蛋等。此外，黃竹坑酒店的活節自助餐盛宴、觀塘的復活節半自助餐，以及荃灣西酒店的繽紛復活節自助餐，都有限定的復活節甜點，選擇多多。

健康美味

大家對蛋糕又愛又恨，既想吃又怕肥，素食糕餅品牌推出多款健康之選，復活兔蛋糕有提供蘋果金寶、檸檬茶和野生士多啤梨等口味，表面有食用花和馬卡龍點綴，可選有機、純素和無麩質。復活節小雞杯子蛋糕以有機香草和黃色香草牛油唧出黃色小雞，胖嘟嘟好可愛。另外有紅蘿蔔杯子蛋糕、有機復活節棒棒糖、曲奇棒、DIY曲奇盒和復活節彩蛋籃等，可以放心大啖食。

好食好玩

想和小朋友留下美好回憶，最緊要有得食有得玩，法國品牌Cafe於復活節舉行親子花藝工作坊（1名家長可和1名6歲以上小朋友），導師會以小牡丹、小菊花、桔梗和荷蘭康乃馨，配兔子和復活蛋作道具，讓花藝有滿滿節日氣息，工作坊提供二人同行8折優惠，兩個家庭一齊報名，有朋友齊齊玩更開心。玩完後再於店內選擇限定的熱帶水果流心蛋糕、兔子造型的柚子蜜糖芝士蛋糕、藍莓奶酪小熊蛋糕、復活節棒棒曲奇和各式朱古力禮盒，必定留下美好回憶。

造型呃Like

可愛造型的復活節甜點，最容易打卡呃Like，酒店集團旗下三間酒店的復活節甜點都各有特色。金鐘酒店會有朱古力小熊、可愛小雞、小白兔、熊貓和獅子造型皫熱氣球朱古力、肥肥白白的白兔、小雞、熊貓和獅子造型復活蛋，3月31日會有傳統尋蛋活動，酒店亦有家庭復活節住宿套餐選擇。尖東酒店除有主題自助餐和下午茶自助餐，亦有限定糕餅和朱古力，包括色鬱金香朱古力蛋、蹦跳朱古力白兔、可愛綿羊朱古力、彩蛋意大利芝士蛋糕和棉花糖紅蘿蔔蛋糕等。 至於黃埔酒店就峟用法國朱古力製作的朱古力復活蛋，蛋內有不同的配料， 口感十足，蛋糕則有椰子杧果、蜜糖紅桑子和雙重黑朱古力藍莓等口味，總有一款合你心水。

藝術氣息

一件精緻的甜點，如吃得的藝術品。中環一間五星級酒店近日以藝術為主題推出多個活動和美饌，如推出復古香港之旅和風水與寺廟之旅等，行糕廡主廚陳永雄師傅以藝術為題，特別為復活節設計多款糕點，色彩藝術朱古力復活蛋外表猶如繽紛的畫作，敲開有驚喜，復活小雞朱古力和朱古力復活兔，恍如立體的雕塑作品，另外有檸檬酒慕絲胡蘿蔔蛋糕、經典胡蘿蔔蛋糕和復活節曲奇餅選擇。