Floating House　未來水上屋「浮」面

全球海平面持續上升，未來的土地資源難免「縮水」，有見及此，具前瞻性的設計師紛紛拋出應對方案——把住房搬到水上興建，像今次介紹的一系列Floating House概念，四面環海，景觀無敵，私隱度高，相信會成為許多人夢寐以求的安樂窩。

AI-Boosted Floating House Project@奧地利

由奧地利3D藝術家兼設計師Olga Butko創作的概念建築，位於平靜的湖面，設計靈感來自數學上一種名為「莫比烏斯環帶」（Mobius Strip）的模型，當中的曲線帶出如水般的流動感，而從遠處望去，又像一顆側躺的心形，不期然令人聯想到它的象徵意義——永恒的愛情，作為有情人雙宿雙棲的居所最合適不過。另外，建築物的頂部和底部均用上白色，像被一層白雪覆蓋，凸顯其輪廓的簡潔，無論在藍天、斜陽抑或月色的映襯下，它都流露出一份恬靜、淡雅的氣氛。

說到室內布局，「AI-Boosted Floating House Project」分為兩層樓，上層可作為睡房，客廳、飯廳則可設於下層，布置亦以白色為主調，走簡約路線，最大特色是以大幅落地玻璃作為牆身，不但有利採光，加強室內空間的開揚感，而且住戶毋須走出戶外，也能欣賞到水天一色的自然美景。

Floating House in Dubai@杜拜

近年中東不斷為建築界創造「奇迹」，而作為全球最富有城市之一的杜拜，就有不少建築物令人嘆為觀止，像帆船酒店、樓高50層的黃金相框「The Dubai Frame」、無樑柱環狀鏤空建築「Museum of the Future」等等，而由設計師Mourad Haffoudhi發表的概念建築「Floating House in Dubai」，說不定能成為當地又一個新地標！

從預想圖所見，樓高兩層的它，輪廓有點像神廟，主要結構為白色，襯以金色鑲邊，兩側的圓柱各有一隻金色老鷹作點綴，奢華中帶點霸氣。由於這幢獨立屋採用半開放式設計，又加入大面積玻璃窗，令戶外與室內打成一片。

Floating House@南太平洋

水上風光明媚，水下世界同樣迷人，若足不出戶已能一覽無遺，豈不妙哉？出自印度設計師Shekhar Shinde的「Floating House」，預計位於南太平洋的泰蒂亞羅阿環礁，是一座可移動的半潛式漂浮屋。從預想圖所見，呈球體的「Floating House」，貌似一隻浮在海面的巨型貝殼類生物，並設有巨大舷窗，方便住客欣賞水上水下的景色。至於內部布局分為3層：頂層為廚房；中層為活動區，附設日光浴甲板；底層為睡房和浴室。另外，建築物頂部鋪設了太陽能板，能為屋內設施提供所需能源。