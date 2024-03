Floating House　未來水上屋「浮」面

全球海平面持續上升,未來的土地資源難免「縮水」,有見及此,具前瞻性的設計師紛紛拋出應對方案——把住房搬到水上興建,像今次介紹的一系列Floating House概念,四面環海,景觀無敵,私隱度高,相信會成為許多人夢寐以求的安樂窩。

AI-Boosted Floating House Project@奧地利

由奧地利3D藝術家兼設計師Olga Butko創作的概念建築,位於平靜的湖面,設計靈感來自數學上一種名為「莫比烏斯環帶」(Mobius Strip)的模型,當中的曲線帶出如水般的流動感,而從遠處望去,又像一顆側躺的心形,不期然令人聯想到它的象徵意義——永恒的愛情,作為有情人雙宿雙棲的居所最合適不過。另外,建築物的頂部和底部均用上白色,像被一層白雪覆蓋,凸顯其輪廓的簡潔,無論在藍天、斜陽抑或月色的映襯下,它都流露出一份恬靜、淡雅的氣氛。

說到室內布局,「AI-Boosted Floating House Project」分為兩層樓,上層可作為睡房,客廳、飯廳則可設於下層,布置亦以白色為主調,走簡約路線,最大特色是以大幅落地玻璃作為牆身,不但有利採光,加強室內空間的開揚感,而且住戶毋須走出戶外,也能欣賞到水天一色的自然美景。

Floating House in Dubai@杜拜

近年中東不斷為建築界創造「奇迹」,而作為全球最富有城市之一的杜拜,就有不少建築物令人嘆為觀止,像帆船酒店、樓高50層的黃金相框「The Dubai Frame」、無樑柱環狀鏤空建築「Museum of the Future」等等,而由設計師Mourad Haffoudhi發表的概念建築「Floating House in Dubai」,說不定能成為當地又一個新地標!

從預想圖所見,樓高兩層的它,輪廓有點像神廟,主要結構為白色,襯以金色鑲邊,兩側的圓柱各有一隻金色老鷹作點綴,奢華中帶點霸氣。由於這幢獨立屋採用半開放式設計,又加入大面積玻璃窗,令戶外與室內打成一片。

Floating House@南太平洋

水上風光明媚,水下世界同樣迷人,若足不出戶已能一覽無遺,豈不妙哉?出自印度設計師Shekhar Shinde的「Floating House」,預計位於南太平洋的泰蒂亞羅阿環礁,是一座可移動的半潛式漂浮屋。從預想圖所見,呈球體的「Floating House」,貌似一隻浮在海面的巨型貝殼類生物,並設有巨大舷窗,方便住客欣賞水上水下的景色。至於內部布局分為3層:頂層為廚房;中層為活動區,附設日光浴甲板;底層為睡房和浴室。另外,建築物頂部鋪設了太陽能板,能為屋內設施提供所需能源。