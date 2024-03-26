林奕匡孖黃妍葉巧琳日本演出　壓力爆燈喪練歌

歌手林奕匡（Phil）、黃妍（Cath）和葉巧琳（Mi）首度合唱新歌《藝術與科學》，並齊齊登上日本The First Take（TFT）頻道演繹新歌，Cath被爆飛抵日本後緊張到失眠，Mi則跟工作人員外出「偷食」豆腐餐，而Phil凌晨12點半仍在酒店房練歌，不過他們異口同聲表示正式演唱時最難是表情管理，Phil：「我哋會有好多小動作，不過可能歌迷都鍾意睇。」

Phil透露將於4月底舉行迷你音樂會，由於太太李靄璣預產期在8月，Phil直言近日要努力還歌債，問他是否已準備好嬰兒用品？他滿臉期待表示：「未呀，因為仔女都未知！」身旁兩位小師妹即夾供他：「你實畀仔女恰！」不過Phil卻死撐自己會做「衰人」，他稱：「我老婆太心軟，所以由我做衰人，如果係仔，我一定要訓練佢硬淨啲，但女就唔知喇，哈哈！」

另外，Cath為某電影獻唱的主題曲入圍金像獎「最佳原創電影歌曲」，由於她不擅長穿高跟鞋，所以被公司同事下令返公司練習，她說：「佢哋擺咗對斗零踭鞋喺公司畀我練，Mi經驗豐富，着住嚟跑都得，所以搵佢教我。」

場地：Miniparty

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