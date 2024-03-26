東冲有料到：曼谷最受歡迎的自助餐廳

香港人到泰國旅遊時的飲食取向可謂相當兩極，一部分人偏愛地道草根，高呼要吃牛丸河之類的街邊檔攤，超過50泰銖（約HK$11）便覺得離地昂貴。也有人專程去當地的米芝蓮餐廳，要食好歎好，一餐埋單數千泰銖也面不改容。

曼谷有一間經營多年、名為Copper的自助餐餐廳，多年來深受世界各地及香港旅客愛戴。即使地點隔涉不近BTS站，兼且又難訂位，但依然得到大家的追捧，在網上幾乎清一色好評，負評可謂絕無僅有！

就連我的香港經理人也不顧山長水遠坐車去幫襯兼讚不絕口。

礙於這間餐廳地點實在太偏遠兼難Book枱，多年來我都不太想介紹。直到該店於最近人氣爆燈的LV餐廳同幢綜合大樓（Gaysorn Amarin） 內開設了新店，跟BTS Chit Lom站僅一步之遙，並設有行人天橋直達，拜完四面神再去用餐都非常就腳。

多謝餐廳的邀請，我早前可先食為快並對店舖有更多了解。新店裝潢走高級路線，但畢竟店舖設於黃金地段，租金較貴的前提下，收費也自然有所調高，但與此同時，食物的選擇也更豐富，包括有多種從外國進口的頂級肉類，並且店內單單一個焗爐便價值100萬美金（約HK$780萬），可見投資不手軟，食物質素自然有保證。

餐廳提供多種收費Package，可按自己的需要作出挑選，當然價錢愈高、享用的食物便愈高級豐富（例如龍蝦、魚子醬等），有興趣的話可到以下的搵食網站直接訂位（平貴都有）。希望可為稍後前往泰國自由行的朋友提供一個不錯的用餐選擇。

胡慧冲