鮮娛糧｜《奔跑吧》新一季陣容官宣　Angelababy「翻生」無望

內地女星Angelababy逐步復出內地社交平台及活動，之前有傳她有望回歸內地綜藝節目《奔跑吧》，令事業重上軌道，然而，今日（26日）節目在網上官宣新一季的嘉賓陣容，當中包括Baby的死敵白鹿、鄭愷、李晨、周深、范丞丞、宋雨琦與張真源，卻未見Baby的名字，令Baby的粉絲大失所望，而首次錄製定為3月28日於南寧。

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》劇情向來貼地又創新。日前一集就惡搞前排大熱的《新聞女王》橋段，更請來「Man姐」和「飛爺」出演。既然是惡搞，當然並非由「真Man姐」佘詩曼，而是由「豹嫂」胡蓓蔚飾演。劇中她剪了Man姐的招牌髮型及服飾，雖然驟眼一看的確與正版有幾分相似，不過始終欠缺霸氣，面對着佘詩曼，可說是氣勢盡失。

除了惡搞Man姐一角之外，就連「飛爺」亦同病相連。戴耀明模仿的飛爺十分到位，甚至連「飛爺」最愛的珍珠奶茶亦有在手上。他更神還原了鄧智堅說自己要放假的一幕。

如此搞笑的劇情不少的網民都一同表示看得十分享受，更有網民就留言表示，「呢集笑到我裙拉褲甩添！」