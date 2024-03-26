G.E.M.與舊公司反目打官司　直認害怕曾在表演後匿埋喊

歌手鄧紫棋（G.E.M.）在內地人氣高企，初出道時已簽約由奧地利音樂人Lupo Groinig，以及張丹成立的蜂鳥音樂（Hummingbird music），而張丹一直擔任G.E.M.的經理人。但與傳媒關係欠佳經常爆出公關災難。2019年3月，G.E.M.單方面宣布與蜂鳥音樂有限公司終止11年合作關係，雙方反面收場。

G.E.M.曾撰長文指公司嚴重違約，又指不希望事件鬧上法庭，但如果這是唯一能尋找到公義的途徑，這一次我會勇敢面對，絕不退縮！直到20年，G.E.M.在台灣首次獲得「金曲獎」獎項，她發長文中暗諷張丹。G.E.M.前年在直播提起與前經理人的糾紛時難過落淚，指當時每天都承受著巨大壓力，令她幾乎陷入崩潰，哭訴：「那段時間我真的是要爆炸了，真的覺我快要死了！」激動得以紙巾拭淚。雙方關火未見緩和。

事件發生至今已經5年但餘波未了，年初「蜂鳥」發出版權聲明指：「我公司（蜂鳥音樂有限公司）是以下所列音樂作品之錄音、詞曲版權獨家所有人，擁有在全世界範圍內將前述音樂作品以各種商業或非商業目的許可相關機構或個人使用的專有權利。未經我公司許可，禁止任何單位或個人將以下所列音樂作品用作翻唱、複製、演出、網絡傳播以及其他商業性用途。任何未經我司許可的使用均系侵犯我司合法權利，我司保留追究其法律責任的權利。」蜂鳥同時列出103首「禁唱」歌曲清單。

日前G.E.M.在社交平台貼出19年解約後在《中國新說唱》表演時唱《My Way》的片段，抒發心情並承認自己的脆弱。她剖白心情表示：「當時我剛解約成為獨立歌手，每次在鏡頭前我都儘量神態自若，但其實每次錄完回到休息間，我都必須面對一堆法律文件以及不斷跟律師遠程溝通，還記得錄新說唱第一集的時候我還在後台哭，有一半時間我知道我是帶著使命的，但也有一半時間我真的會害怕。」G.E.M.又指幸好有信仰的支持，才令她的信心慢慢被加固，學懂不再害怕。