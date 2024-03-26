Kylie C.貼身衫上圍Big爆成熱話　大山婆舊相出土判若兩人

人氣KOL Kylie C.（鄭杞瑤）近期成為熱話人物，上月她現身大球場採訪賀歲盃，雖然她已經包到上頸，身穿樽領衫配短裙，但貼身衫將其36E驕人身材表露無遺，因此火速成為網民焦點，大讚她身材好：「真正愛美神導彈」、「香港隊最有價值球員！」除了身材有料到之外，身為足球節目主持的Kylie擁有專業的足球知識，講波有紋路，加上親切可人，被球迷封為新一代「講波女神」！

Kylie C.是近年炙手可熱的KOL，她曾成為十大網紅榜冠軍，而其社交網的Followers人數由當初只有幾千人，直至現在已超越19萬！升呢為女神的她，其魔鬼身材得到不易，她以前常因身材被網民抨擊，其「大山婆」的舊相最近「出土」，網民紛紛驚訝她脫胎換骨。

Kylie C.透過2021年參加由ACE娛樂主辦的《ACE演藝模特大賽》入行，惟當時因身材太「大碼」，被網民瘋狂抨擊，指她是「大山婆」及上圍過勁，完全不適合當模特兒，令她情緒幾乎陷入崩潰，她說回想當初自信心完全是跌至零，又說以前曾試過減肥，但完全無效，直至在「瘦身教主」唐安麒幫助下在10天內減了25吋，在不足1個月內更減了逾6磅，狀態大勇下，Kylie C.更在大賽中奪得冠軍及「完美體態大獎」，她坦言：「其實要keep落去，係要有恒心，除咗繼續做療程外，飲食都好重要。」並大方分享其飲食竅門，就是早餐只進食高水分纖維蔬果：「第二，係每餐保持7成高水分纖維蔬果、3成主食嘅比例，第三，係戒食含化學劑的加工食品，只要做齊呢3點，就算一餐食1隻燒雞都無問題。」