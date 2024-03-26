薛家燕慶生獲贈「4條J」　最後一條唔係王梓軒？

藝人薛家燕將於本月尾迎來74歲生日，新城廣播上下今日（26日）特意為她舉行生日會，新城廣播董事總經理宋文禧、首席營運總監馬浚偉及創作總監及節目主持葉文輝（啤梨）等均有出席，為她送上鮮花、蛋糕及生日卡等，更特意設計了「4條J」啤牌送給她，其中3張印有家燕姐子女樣子，剩下一張則印上問號，馬浚偉即笑問是否Jonathan（王梓軒）？家燕姐猶豫了一下說：「孫仔Julian呀！」馬浚偉又笑指新城高層稍後會將生日利是過數給家燕。

家燕姐表示過往公司會替她辦大型壽宴，不過今年實在太忙，故建議新城電台不如於5月5日舉辦，順道慶祝母親節。她說：「嚟緊我要去澳門工展會做推廣大使，之後一家人去首爾旅行幾日。（男友一齊？）我唔知邊個喎！」問到生日願望？她希望天下太平、香港經濟復甦、大家生活安定，自己身體健康，又指不論3歲至80歲粉絲也想邀請她出席活動，故工作已排到11月，更揚言不會退休：「我好鍾意唱歌、跳舞、講嘢，聽到有人話加薪，畀埋錢你講嘢喎，哈哈！」問到願望是否包括兩個女快嫁人？她語重深長地隔空對囡囡説：「我知道你哋好有分寸，但你哋嘅分寸去到邊呢？」問到大女珊珊的男友是否王梓軒？她坦言只要是個女喜歡的人便可，又大讚對方很勤力又有禮貌，但真的不知女兒與對方是否真的拍拖，當記者笑她就連自己男友也不清楚是誰，她即笑謂：「我個樣後生，但我個腦有啲懵懂。」