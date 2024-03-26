詹瑞文重回舞台劇　一人分飾多角現場即興「加料」

藝人詹瑞文（詹Sir）相隔8年回歸舞台劇，將於4月6號起假東蒲舉行一共6場單拖喜劇《即興之王》。今日他帶同學生前香港亞運游泳代表隊蔡爾徽（前名蔡承東）現身，並即時綵排舞台劇的Opening，又唱又演，一時是天使一時又是魔鬼，大展劇王功架。

詹Sir接受訪問時表示在劇中，除一人分飾多角，包括反串女角及非人類角色外，還有大量跟觀眾互動的環節，他說：「會畀觀眾揀好運牌，畀我抽中嘅幸運兒就有機會上台同我一齊演戲，都會有啲演藝界朋友嚟，唔知會唔會抽中佢哋上嚟玩」，又透露到時亦會視乎觀眾反應而「加料」。

談及他為新劇剃光頭，他直認是角色需要，雖然屬小部分，但亦有深層意義，他謂：「代表我、人生、頭髮都係重新出發，雖然有啲人問我點解唔做棟篤笑，用一支咪就夠，唔使好似舞台劇咁辛苦，但我就鍾意向難度挑戰，同埋好多粉絲喺網上留言想我再開返舞台劇。」問到重回舞台劇可感壓力大？他謂：「又冇喎，我狀態OK，人生同我劇入面所講嘅一樣，有好牌同爛牌，（咁你啲爛牌係咪成過去？）又唔可以咁講喎，其實好定爛牌都唔緊要，最緊要係繼續玩。」