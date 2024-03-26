陳自瑤孖黃翠如浸「森林浴」　大讚：充滿愛與正能量

藝人陳自瑤（YoYo）與姊妹黃翠如為無綫原創節目《世界養生組織》任主持，大談養生之道，首集孖住到慈山寺感受大自然靈氣，期間更赤腳走到草地上，YoYo接受訪問時提到對森林浴的感覺，她說︰「同行山好唔同，森林浴講究專注自己嘅感受，放鬆心情聆聽大自然嘅聲音，感受自己嘅感覺。」及後二人更擁抱寺中的菩薩樹釋放負能量，又學習「行禪」與「茶禪」的禪修心法，Yoyo表示︰「人會calm啲，抱嘅時候我同大樹講今日好開心有呢個緣分，可以遇見佢、攬住佢，等我充滿愛同正能量，菩薩樹畀我感覺好似一位長輩滿有智慧同慈愛。」翠如與菩薩樹話別時坦言︰「我嘅道別方法係將心中嘅重擔，向大自然訴說，希望自己下次再嚟嘅時候，可以將這些重擔放下。」

而節目中，二人亦有拜訪正念瑜伽導師Janet Lau，學習恢復身心靈健康，已有多年瑜伽經驗的YoYo於接觸到正念瑜伽後大嘆：「依家先知道瑜伽可以用地、水、火、風（四大元素）演繹，真係井底之蛙。」作為瑜伽初哥的翠如則表示今趟是越級挑戰：「Janet係瑜伽導師嘅導師，YoYo係學咗好耐瑜伽嘅同學仔，我係咪上錯班。」