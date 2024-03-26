湯盈盈發現細女愈來愈古靈精怪　應該係報應

周家怡與湯盈盈今晚（26日）在將軍澳電視城為麥美恩與曾展望主持的無綫節目《Mayanne小喇叭》擔任嘉賓。 周家怡與湯盈盈見面老友鬼鬼，兩人在《封神榜》同劇演出，但原來從未同場合作過，盈盈指入行多年，下年將會攞效力無綫30年「老人金牌」，開始忘記自演過的電視劇。周家怡笑說：「有年輕演員問我有冇睇過《封神榜》，我話其實我有份演，最記得有場火場戲，我哋做陳浩民嘅學生，要喺火場嗌救命等浩民嚟救我哋，突然間導演問周家怡去咗邊，當時飲咗啲啤酒，有啲醉想嘔，啲啤酒仲好似係浩民帶嚟，嗰陣拍劇真係好好玩。」

家怡指今集節目主題講飲酒，她和盈盈皆指並不是飲得之人，自己半罐啤酒便會醉，笑言要在節目中反呼籲大家不要飲酒。盈盈則稱要為女兒做好榜樣，因發現細女愈來愈似她古靈精怪，笑言是報應。盈盈為了保持在女兒面前賢妻良母的形象轉移話題，笑言要介紹錢家班的龍虎武師給她，家怡笑說：「順其自然啦，都順到習慣，依家逆來順受，同埋我拍拖個樣實在太乞人憎。」問到英皇老闆楊受成可有介紹男友？她笑說：「老闆啲朋友同我年紀差一截喎，但係如果老闆見到我哋另一半覺得好，一定會叫我哋擒住佢，唔好放過。」