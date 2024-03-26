Warinlipa Thanamettraisiri 性感箍牙妹

大家有冇發現，唔少泰國模特兒喺拍寫真時，總係戴住牙箍出鏡？原來喺當地人眼中，牙箍嘅性質同頸鏈、耳環等飾物一樣，難怪今日為大家介紹嘅箍牙妹Warinlipa Thanamettraisiri可以成為人氣性感模特兒兼網紅喇！

順應潮流

無論歐美日韓，甚少見到模特兒會戴住牙箍影寫真，但喺泰國，好多模特兒都會咁做，你以為佢哋因為棚牙唔齊先箍牙？錯喇！原來泰國人嘅審美觀比較特別，視牙箍為飾物，睇番Warinlipa Thanamettraisiri喺網絡社交平台上分享嘅寫真，你會發現佢以前成日戴住牙箍上陣，部分牙箍仲要有造型添！據阿妹解釋，早幾年泰國興起戴牙箍，所以身為時裝模特兒嘅佢，少不免要順應潮流，而為咗令相片效果更靚，佢仲會出動埋私伙牙箍。

魅力無窮

不過，隨住牙箍熱潮減退，Warinlipa Thanamettraisiri近期已經冇再戴牙箍影相，呢個改變對於唔係來自泰國嘅網民嚟講，梗係覺得正喇！事關阿妹個樣本來已經生得靚，冇咗個牙箍，睇落更順眼，再加上佢嘅身材玲瓏浮凸，着住比堅尼等服裝，可以話係魅力沒法擋！值得一提，以性感形象示人嘅Warinlipa Thanamettraisiri，本來人氣不斷攀升，但早前因相片尺度過激，令擁有超過13萬粉絲嘅Fb帳號被封，網紅事業遭遇小挫折，幸好無損其信心，更何況單係IG粉絲已經超過44萬，淨係靠網絡代言同模特兒收入，已經夠晒和味！