「翻版」巨星齊聚一堂　關嘉敏不計成本出Cos

藝人王祖藍、李思捷主持的無綫扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，經過超過為期半年招募，最終在數百名海選參賽者中，挑選50位別具扮嘢潛能的入圍者，入圍者中除了有本地薑，還有來自內地及澳門等不同地區的選手，當中一半是素人、一半是藝人，據知入圍藝人除了有前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）、還有關嘉敏、吳兆麟（Alan）及伍韻婷（Juliana）等。

對於有份參賽，四人受訪時坦言於造型上花了不少心思，Gordon為了向鍾情的跳唱偶像致敬，不但苦練勁舞，更動用大量人情卡：「今次面試片無論音樂、剪接同effect都係朋友幫手做，另外有四位只係收咗車馬費幫我跳舞嘅dancers，仲有幫我搵呢四位dancers同幫我fine tune隻舞嘅同門師兄弟，好多謝呢班一直以嚟陪伴住我嘅戰友。」Alan則找來《全城一叮》好拍檔黃瀅仴幫忙化妝，並與好友劉倬昕（Sam Lau）拍住上面試：「啲衫同道具都係我哋喺網上買完返嚟再整，挑戰都幾大，我都好擔心出街後自己形象會被摧毀。」

關嘉敏則表示為了首輪競賽造型花了不少工夫，但開心獲一眾好友鼎力支持：「身邊好多朋友都好興奮、好願意去幫我，同埋專登搵人做咗件同嗰個人嘅招牌look一模一樣嘅衫，成本都高，但我冇理、因為只係想一心做好件事。」更指單是化妝已花了3至4個小時。而以經典電影《功夫》中的包租婆造型面試的Juliana，就望藉著參賽突破自己：「呢個角色好iconic，同埋好粗魯同好霸氣，我都想show畀人睇我扮到呢一面。其實佢個造型都算易，只要有煙、同埋我屋企又咁啱有條類似嘅裙，佢個頭係我用自己嘅頭髮卷出嚟。」

據知，素人方面實力亦相當出眾，其中一名參賽者阿昭，更由面試到打入首輪競賽期間均以low budget成功震撼幕後工作人員及三位導師。今日製作組公開阿昭模仿汪明荃（阿姐）跳唱《熱咖啡》面試相，除造型令人眼前一亮，當中的「星級客串」亦是甚為爆笑！阿昭受訪時，坦言整個造型前後花費不足200港元，並笑言星級客串是重點：「汪阿姐咁重量級，我可以模仿到佢三生有幸。阿姐嘅《熱咖啡》相信好多人睇過，再由我扮佢相信反差會大啲，亦希望爆笑啲。成個造型我係上網買晒成套衫、再將啲羽毛搵啲爛衫纏落去DIY出嚟，budget都控制到喺200蚊之內，另外都好多謝一班朋友願意幫手演出。」阿昭更預告首輪競賽造型繼續200港元之內搞掂，認真精打細算。