郭嘉駿邀何啟華執導MV　搵吳海昕做女主角自肥

宇宙天團ERROR成員193（郭嘉駿）今年首支單曲《B出口》，其實是香港年輕人的愛情寫照，除了早前公布了由隊友何啟華（Dee）首次操刀執導MV外，更有之前與193合作舞台劇的吳海昕（Sofiee）加盟演出，鐵三角的組合，想不到竟然發生家暴事件，Sofiee更弄得滿手瘀痕！

今次《B出口》由台灣音樂人宋星凱及葉懷佩作曲，林若寧填詞，是很多香港人的愛情寫照，193說：「《B出口》講好多人與人之間嘅邂逅，例如搭地鐵遇到心儀對象，可能一齊咗，之後過一排又邂逅其他人，好多偶遇好多離離合合，呢個就係好多香港人嘅寫照。」既然是一首屬於香港人的情歌，他很想在歌曲中記錄當下的愛情以外，更想記錄香港：「林若寧寫詞嘅時候，我叫佢加多啲香港地方元素，記錄返香港呢個時間呢個地區，因為好多時有啲地區經過年月變化，又或者好多唔同因素會變咗好多，甚至係有可能冇埋條街，所以歌詞裏面嘅街名比較大路，彌敦道、太子道、擺花街，另外亦有提及花墟。」

早前已公布《B出口》由ERROR隊友Dee執導，既然大導揸Fit，自然Budget也較多，193大爆：「MV因為有Dee大導，係歷年來𢱑得最多Budget嘅MV！如果用《睡到三點》同《再次Puppy Love》去比較，Budget係多十幾倍，所以都幾誇張，Dee大導好多想法，話要爆破！話應該冇乜人MV會爆破，所以要爆破，然後又要流血，好多奇怪諗法。」諗法多自然拍得多，他坦言不明Dee的想法：「我哋分咗兩日拍，每日拍咗十幾個鐘，啲劇情係多到我覺得可以出一個劇場版，起碼30分鐘都仲有嘢剩，多到黐線，我都唔明Dee可以點樣整落去。」

作為情歌，當然要有女主角，193指原來過程中曾經易角：「本身係諗住搵另一個女主角，係傾好咗嘅，但去到開會嘅時候，Dee度咗好多劇情嘢，但當時想搵嘅女主角，係大約20歲嘅女仔，同我年紀差好遠，我哋點樣回憶返我哋十幾廿年前嘅片段呢？十幾廿年前佢仲係粒卵子，然後諗起Sofiee，佢同我啱啱做完舞台劇《Laugh Vacation》，係一個幾好嘅選擇，同埋佢係一位好演員，所以唔使諗就係佢。」

他十分感謝Sofiee不計酬勞，近乎貼錢演出，同時他亦深感歉疚，因在拍攝過程中，他弄傷了Sofiee：「有場情緒戲，拍咗好多次，可能有7、8 Take，Dee老師有好多唔同要求，我哋都跟足做，其中我要同Sofiee鬥力，我要雙手捉住佢阻止佢發癲，但我估唔到自己天生力大無窮，打開籃球嘅右手捏佢左手，結果捏到瘀晒，估唔到瘀到好似家暴，唔係一般嘅瘀，幾個鐘頭後已經變到紫黑色好似中毒一樣，所以我都好過意唔去。」不過他表示Sofiee要自求多福，因劇組未能夠讓她索償醫藥費：「我頭先有Offer，最多買支去瘀膏或者跌打酒畀佢，但Sofiee冇理我。」對於被捏到滿手瘀痕，Sofiee說：「兩睇啦！望落去就疑似好暴力，但對於33嘅老婆嚟講，佢係好大隻呀！平時係有操開，都有啲功力。」