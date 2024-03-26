廖子妤若無其事講分手　壓抑感情挑戰單眼落淚

由廖子妤與陳湛文主演的ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》昨晚（25日）首播，全劇主題圍繞愛情中的藕斷絲連。首集就講述廖子妤與陳湛文分手，二人要若無其事邊地打邊爐邊談分手，有別於分手戲常見的爆發式演技，他們要極力將所有感情壓抑，提出分手的廖子妤最後更要將眼淚滴在碗中，甚考演技。

陳湛文飾演分手後仍盡力為對方著想的暖男，即使被提分手仍笑臉應對，但實際上一嗌Cut機後，他立即衝入廁所爆喊，將戲中所有壓抑的情緒一口氣抒發。而在原著《絲絲》小說中，女方在聽到男方對分手的淡然回應後，左眼滴落了一滴眼淚，為求盡力還原小說場面的廖子妤更主動提出挑戰單眼落淚，但可惜最終只能做到右眼，而非原著中的左眼，廖子妤笑言為此稍有介懷。

除了兩人外，劇組還邀得靚仔外援，曾演過《返校》、《本日公休》的帥氣台灣演員傅孟柏飾演萬人迷角色，他為演出更特別苦練廣東話。此外，劇集雲集好戲之人，擁有強大金像提名演員陣容，包括最佳女主角的衛詩雅與鍾雪瑩、最佳女配角的廖子妤與梁雍婷、最佳男主角的盧鎮業及最佳男配角黃梓樂，齊齊鬥戲。