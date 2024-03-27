【是日通勝】

農曆二月十八

甲辰年 丁卯月 庚寅日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：動土、裁衣、交易

忌：祭祀、開市、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：23、41、30

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

金牛座：愛情運急升，向心儀對象表白，有望成功。

雙子座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

巨蟹座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

獅子座：保持謙遜，可獲同事支持，令工作更順暢。

處女座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

天秤座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可細水長流。

天蠍座：愛情運急跌，事業運亦不佳，凡事要小心。

人馬座：別在工作間偷懶，小心有人打你的小報告。

山羊座：小財不出，大財不入！太孤寒會破壞財運。

水瓶座：健康運不錯，保持心境平和，身體會更好！

雙魚座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）猴 易破財

鼠：貴人力撐，有望展現才華，不要錯過。

牛：沉迷吃喝玩樂冇好處，小心入不敷支。

虎：工作表現理想，有機會得到上司讚好。

兔：身心感到疲累，社交應酬要適可而止。

龍：找到了真命天子，感情發展一日千里。

蛇：運氣好到不得了，令身邊人羨慕不已。

馬：運勢不錯，仔細加耐心，謀事易成功。

羊：積極性不足，隨時被競爭對手比下去。

猴：是日沖煞，財運欠佳，容易入不敷出。

雞：獲一筆意外收益，讓你感到喜出望外。

狗：人緣不錯，有機會遇上久違的老朋友。

豬：工作機遇多，個人才華可望盡情發揮。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

龍年家宅運

中國傳統重視「家和萬事興」，配合龍年的適當方位及家居擺設，家庭和睦自然能提升整體家宅運。

2024甲辰龍年是非星飛臨中宮，是非星屬木，水又生木，避免在住所中宮一帶放置綠色及藍色物品，以免催旺是非星，引發爭吵及是非；也應避免在中宮位置擺放水種植物及養魚。

今年中宮可以多使用紅色物品，又或裝上一盞紅燈長期亮着。如果睡房位於住所的中宮，也應避免用綠色或藍色的床上用品，有助減少是非爭吵。

飯廳是一家人用餐的區域，最好使用顏色柔和的圓形餐桌，有中國人團圓的意象；正方或長方形餐桌也是合適的工整設計，家人用餐時坐得舒適，有助打造輕鬆的空間，紓緩生活壓力，增進家人感情。

住所燈飾也不宜使用有銳利或尖角凸出的設計，和餐桌同樣道理，最好使用圓形的柔和燈飾，睡房也應避免尖角設計的燈管，同時採用暖色系的柔和燈光，增加家庭的溫暖感，有助家庭和諧。