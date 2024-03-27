星玄｜向麥明詩傳授生仔秘笈？豬仔洪永城：Bob勁啲

今日係3月27日，農曆二月十八，宜動土、裁衣、交易，今日最旺嘅生肖係豬，工作機遇多，個人才華可望盡情發揮。洪永城就係屬豬，由主持身份轉型成演員，可謂事業一帆風順，近年仲參與大熱劇集《香港人在北京》，唔只帶旺喺香港嘅人氣，仲收穫唔少內地粉絲，早前佢就現身內地海珠花市，仲畀當地唔少嘅市民認得出，帶同一家人要求打卡合照，可見慈父形象入晒屋，咁就要趁住人氣旺，同多工作機遇，努力搵奶粉錢喇，畢竟日前佢又做老竇嘛，而佢亦有現身麥明詩婚宴，喺醫院探完太太同剛出世嘅細女後，即刻趕去飲喜酒，問到會唔會向一對新人傳授生仔秘笈，佢就話「Bob（林盛斌）勁啲。」將呢個重任交畀Bob負責。

今日嘅幸運星就係獅子座，保持謙遜，可獲同事支持，令工作更順暢。獅子女宣萱一向為人熱情大方，難得在圈中收穫唔少朋友，特別與古天樂之間嘅友情，經常被人談及，之前古天樂就入行30年大搞派對，當然「緋聞老婆」宣萱都係座上客喇，當晚古仔豪言話，宣萱簽唔簽我公司，都係我嘅家人，相信佢聽到古仔嘅「愛的宣言」，一定會好開心，有老闆開聲力撐，事業一定就順風順水喇。