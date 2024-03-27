連詩雅唔靠人養佗B照搏殺　被陳家樂捧在手心

藝人連詩雅（Shiga）將於7月誕下與老公陳家樂的愛情結晶，日前準靚媽接受專訪時，身材仍然纖瘦。談到有老公養可以安心做少奶奶，Shiga即揚言抗拒靠人養，心願之一是財源廣進，不介意佗住B開工。

Shiga現時喜懷身孕，被問到出名是寵妻狂的陳家樂是否更愛錫她？Shiga甜絲絲直認老公變得相當緊張，除了高度關注她的飲食外，亦很着緊其起居生活，她表示：「因為我平時好論盡，所以我上落樓梯嘅時候，佢都會盡量扶住我，現時會盡量喺各方面調節吓，不過我知孕婦需要適量運動，所以都叫佢唔好太過分擔心，我都會照常出街活動嘅。」

Shiga透露還未習慣身體出現的變化，因此容易疲累，亦經常感到不適，現時在學習於各方面作出調節，會盡量爭取時間休息。但事業心重的她，不會刻意減少工作量，會視乎工作範疇再作考慮，只要在安全的情況下，如常工作亦沒有問題，Shiga說：「除咗唱歌嘅工作，如果有啲孕婦嘅角色，直頭可以帶住BB上陣，哈哈。」

體諒老公搵錢辛苦

被問到現時有老公養，是否會早日享受少奶奶生活？Shiga反應頗大，表示自己的願望除了身體健康外，還有財源廣進，因為她內心十分抗拒「等人養」：「我係好唔鍾意攤大手板問人攞錢，雖然佢好樂意，但家樂搵錢養家都辛苦，佢都有家庭負擔，我搵錢係為咗照顧我媽咪，如果要家樂照顧我之餘，又養埋我屋企人就唔應該，係好自私嘅行為。」

場地提供：香江花月（佐敦店）