林夏薇新劇「打真軍」　「恐怖分子」來頭勁拍完返烏克蘭當兵

藝人陳展鵬與林夏薇主演的無綫劇《逆天奇案2》有不少大型槍戰戲，原來飾演恐怖分子的特約演員中竟有「真．軍人」，拍完劇便要急返老家當兵！林夏薇雖跟對方沒對手戲，但對於劇中爆破、槍戰戲的逼真程度大呼犀利！

承接上輯高收視氣勢，以原班人馬演出的《逆2》將於下月一日在無綫播出，劇情圍繞多個犯罪案件，預告片中有不少大型動作戲及槍戰戲，其中一場陳展鵬與蒙面分子對戰，身陷槍林彈雨之中，鏡頭甚有壓迫感，想不到原來劇中飾演恐怖分子的外籍演員，現實中竟是久經訓練的軍人！有份跟對方演戲的麥玲玲說：「嗰位外籍演員係烏克蘭軍人，我哋喺片場用英文溝通。適逢當時烏克蘭、俄羅斯打仗，佢話之後要趕返去烏克蘭當兵。」

麥玲玲首歷槍戰

飾演刑事情報科（CIB）要員的林夏薇，雖跟該外籍演員沒有對手戲，但對劇中多個大型場口均十分難忘，因為非常逼真！她與方力申、陳展鵬在劇中陷三角戀，劇情交代她與方力申出埠，會靠LED技術拍到似荷里活製作。

至於首次拍槍戰戲的麥玲玲事前做足準備，她說：「武術指導有安排槍械同動作訓練，最好玩係做一啲現實中冇可能試到嘅嘢，過程幾得意，係好好嘅體驗。」此外，她與視帝陳展鵬亦有不少對手戲，笑說：「展鵬好好，現場談笑風生，但一埋位就立即投入角色，變身O記探員。」