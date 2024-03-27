《未來戰士》40周年　阿諾自爆角色原由殺妻嫌疑犯飾演

今年是荷里活動作巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的代表作《未來戰士》（The Terminator）上映40周年，當年薄有名氣的阿諾被睇中於片中擔任主角飾演來自未來的機械殺手，從此奠定阿諾的硬朗形象。不過原來他並非電影公司的首選，他們最初希望美式足球明星兼演員辛普森（OJ Simpson）擔演。

阿諾早前受訪時提及當時的情況，他表明自己最初想演拯救未來領袖的Kyle Reese角色，他說：「我記得OJ當時好似已被選中飾演，雖然未簽合約，但已被選定飾演殲滅者。而導演占士金馬倫（James Cameron）就嘗試游說我飾演那個角色，不過我就同佢講我想演Reese。」但阿諾透露卻被占士拒絕請求：「佢（占士）當時就話：『你好清楚殲滅者個角色。你同我傾過個角色走路同點樣好似機器咁樣轉個頭。』最後我都係被佢說服咗。」

雖然阿諾並未有透露為何辛普森被他取代，但曾有指占士嫌棄辛普森形象太正氣而放棄有他飾演殲滅者的建議。結果阿諾就憑個「無血無肉」殺人機器角色而一炮而紅。辛普森於90年代涉嫌殺前妻而惹官非，雖然他最終成功打甩，但2007年他就因為持槍打劫而罪成入獄。除了辛普森之外，澳洲男星米路吉遜（Mel Gibson）亦獲邀請過飾演機械殺手，不過被他婉拒，他認為自己不合適飾演該角。他看完影片後亦大讚阿諾是比他更好的人選。

《未來戰士》被抄襲搶閘推出續集？

由於《未來戰士》1984年上映後大受歡迎全球票房大收，占士決定開拍續集。不過續集未面世之前兩年就已有意大利電影公司抄襲《未》打正旗號推出未經授權的低成本科幻片《Terminator 2》（未來戰士2） ，影片無論是故仔以及角色都抄足《未》以及占士的另一部電影《異形續集》（Aliens），不過由於侵權最終影片要改名《Shocking Dark》才可以推出影碟。