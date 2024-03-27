男友依然神隱　可嵐：我唔係單性繁殖

歌手可嵐日前為細女Giselle舉行百日宴，順道邀請各親友初次跟細仔Henrik見面。多位圈中好友包括《中年好聲音》丁文俊、黃韻材、葉泓聲一家、鄭伊娜一家、唐貝詩及關浩揚等亦有出席，為了保持低調，可嵐男友依然保持神隱未有現身，但她在台上則言指自己非單性繁殖，只有數位閨蜜能夠證實男友的存在！

她在台上致謝詞時，感性地感謝各好友出席，指疫情後已甚少跟友人相聚，希望藉此與大家聚首一堂。當談到過去由大仔出世後的辛酸，到今天細女的出現，她坦言對大兒子Eugene有點愧疚：「對於大仔來說，我實在係一個比較嚴厲的母親，對他要求很高，原因是13年前初為人母甚麼也不懂，雖然一直都在學習怎樣當一個母親，但愧疚當時帶着他面對失婚，只知道要努力工作維持生計，所以在僅餘與他相處的時間大多是訓話。相對細仔和細女出生後我可能花上更多時間去照顧他們，為了不想Eugene覺得我忽略了他。我要向大仔說聲對不起，因為我當時也是一個新手媽媽，希望他能包容，同時媽媽對他要求高其實是因為我看到他很大的潛質，希望它可以更好的發揮。媽媽與他永遠都會與他一起並肩而行加油。」