東方日報C1：趙麗穎新劇收視急挫　遭狠插演技回塘

被視為實力派的內地85後花旦趙麗穎，向來是演技及作品收視的保證，然而近日與內地小生林更新主演的新劇《與鳳行》卻高開低走，收視不但被王一博與李沁的新劇《追風者》爬頭，趙麗穎更慘遭網民狠批演技不濟，劇中眼神空洞如夢遊，令其金漆招牌不保。

內地花旦趙麗穎憑古裝劇《花千骨》及《楚喬傳》等收穫大批支持者，近日她與內地小生林更新於古裝偶像劇《與鳳行》再度合作，加上今次是趙麗穎首任監製之作，自然被睇高一線，令劇迷引頸以待。劇集自年前煞科後，多次傳開播卻一直只聞樓梯響，直至本月中劇集終於開播，身為監製的趙麗穎不容有失，連日來於社交網「蒲頭」谷劇造勢。

由於劇集於開播前已在社交平台上作鋪天蓋地式宣傳，果然首播日於內地影視平台熱度榜及收視同樣高開，力證趙麗穎號召力強勁，惟首集播出後，口碑卻差強人意，尤其趙麗穎的演技成眾矢之的，之前還被盛讚在電影《第二十條》中飾演啞女演技精湛，如今在《與》劇的表演卻被網民批得體無完膚，先是指她眼神空洞無神欠情感，即使依偎愛人懷中仍舊目光呆滯，另一場水中戲她亦只是雙手潑水，但目光卻一直瞪着前方如同夢遊，簡直是演技大倒退。除了演技遭抨擊，網民又吐槽她的配音跟嘴形不夾，而林更新則被批身材肥胖，二人談情戲演起來有違和感，CP感欠奉，嘲諷二人年齡加起來快將100歲，還要演談情說愛的古偶劇，畫面令人不適，直言老年人應該離開古偶行列。結果《與》劇收視高開，之後直插，有網民更預計該劇將成為她的舊作《有翡》2.0，熱度爆燈但口碑仆直，趙麗穎可謂「成也古偶，敗也古偶」！

發文谷劇反被嘲文盲

為挽救斷崖式下跌的收視，趙麗穎與林更新近日落力合體宣傳，異口同聲表示最怕拍攝接吻戲，因為身高差距太大，如果再合作亦不想再演情侶，反而最想演情敵。而趙麗穎上周起密密發文宣傳新劇，可惜卻衰多幾錢，被網民捉到她於短短一周內三次出現錯別字，當中包括「再看沈璃了嗎？送你三顆心」，將「在看」錯寫成「再看」，另一張手寫「長輩圖」則把「感動」二字寫漏筆畫，最後她分享幕後花絮照時，更將「靈界」寫成「靈屆」，惹來大批網民狂插她「文盲」，狠評僅有高中學歷的她，雖然努力轉型做實力派演員，但文化水平依然毫無進步。

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