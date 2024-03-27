周末好去處　玩盡充氣樂園

即將迎來復活節長假期，你計劃好去邊度玩未呢？想留港休息一下，又想帶小朋友外出放電，就不妨到商場玩樂一番，例如MCP新都城中心及iSQUARE國際廣場均以充氣裝置為主題，讓一家大小齊齊享受復活節假期。

【「CoComelon」復活淘「氣」派對】

MCP新都城中心以全球收視率最高的幼童娛樂頻道CoComelon的大熱歌曲之一，於網上觀看次數近12億次的“Old MacDonald had a Farm”作主題，由即日起至4月7日，商場打造一個逾3,000呎的「CoComelon」復活淘「氣」派對，讓一眾小朋友在吹氣農莊樂園自由奔放、無拘無束地放電！吹氣樂園特設3大遊樂區，包括首次登場的巨型復活「搗」蛋波波池、7米高 「童」伴吹氣滑梯以及蘋果投「摘」區。為了迎接復活節，CoComelon主要角色JJ及Cody更於3月31日首次現身商場，跟各位小朋友一起玩耍，投入CoComelon歡樂派對！

【「港玩港味」彈滑充氣樂園 】

今個復活節，iSQUARE國際廣場由即日起至4月7日呈獻巨型港式美食打卡充氣裝置「港玩港味」彈滑充氣樂園，樂園設有三大玩樂區域：地道美食歷奇之旅、美食街樂園及智脆菠蘿油迷宮，破天荒以本土特色小食打造一系列彈床裝置，當中包括巨大版「菠蘿油」、特大「港式熱奶茶」，還有各式各樣「放大版」的地道小食，如「雞蛋仔」、「格仔餅」、「蛋撻」和「魚旦」等，極度吸睛！此外，樂園內每個區域都布滿不同鬥智鬥力的障礙及關卡，考驗小朋友的體能、平衡力和協調力，讓小朋友盡情放電外，家長們又可拍下超萌活潑時刻，快來體驗不一樣的復活節！