Tyson Yoshi粗口戰車遭小學生圍觀　學校留言邀開Talk？

歌手Tyson Yoshi(Ty)最近殺入校園開騷,原來佢架辣跑戰車依家都「殺入」校園,因為佢近日去到中西區食嘢時,就將車身貼紙改為粗口「FXXK YOU」字眼嘅戰車停喺路邊,其實都幾招搖,所以就吸引到一群附近上堂嘅小學生圍觀,而Ty就拍埋短片放上網,用英文寫道:「Sorry children, better change it to love you…(對不起孩子們,應改成愛你會比較好)」

片中一班跳跳紮嘅小朋友,見到車身上嘅粗口字句都明顯覺得好驚訝,又有小朋友指住大笑,亦有小朋友踎低身睇清楚,不過陪同嘅老師就急忙用做出「殊」手勢,仲示意小朋友快啲行唔好望,但小朋友們都係笑唔停,而車主Ty就正正企喺佢哋身旁傾電話,全程目擊過程,個樣又尷尬又好笑。

Ty得戚出post後,估唔到呢間小學嘅官網就嚟留言:「Hi Tyson, thanks for your surprise. Our children seem so curious about your car. We would like to invite you to come to our school and share more about your car and Co-create your next design of your car outlook(我們的小朋友好像對你的車感到非常好奇,我們想邀請你來我們學校分享更多有關你的汽車,並共創你的汽車下一個設計。」「受寵若驚」嘅Tyson Yoshi回覆:「My bad(我的錯)」又上載story寫道:「Omg出事了,人哋學校嚟留言。」唔知佢會點收科呢?